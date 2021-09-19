По информации правозащитников, самыми распространенным инструментом преследований сегодня является уголовное преследование по диффамационным статьям: за оскорбление президента, представителей власти, судей, а также за издевательство над государственными символами (ст. 368, 369, 370, 391 УК). "Весна" рассказывает, кого и за что на этой неделе осудили в Беларуси по этим статьям Уголовного кодекса.





Девятый приговор вынесен в Сморгони за оскорбление представителя власти





Суд Сморгонского района 13 сентября вынес приговор в отношении местной жительницы Татьяны Янковской.





Янковскую обвинили в том, что оскорбила начальника инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД Наталью Ермолинскую.





Судья выбрал наказание в виде ограничения свободы на два года, с отбыванием его в учреждении открытого типа – “химия”.





Местные правозащитники отмечают, что в Сморгони это уже девятый после прошлогодних после прошлогодних выборов приговор, который в данной ситуации относят к политически мотивированным.





Электромонтера из Молодечно наказали 1,5 годами "химии" за оскорбление заместителя начальника РОВД

13 сентября суд Молодечно и Молодечненского района приговорил 53-летнего электромонтера Виктора Кулеша к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в ИУОТ – “химии”. Судья Кохановская признала его виновным по арт.369 Уголовного кодекса. Также Кулеш должен выплатить в пользу потерпевшего 1 0 рублей морального вреда.





Пострадавший - заместитель начальника Молодечненского РОВД по идеологической работе подполковник Сергей Гелда - просил моральную компенсацию - 2,5 тысячи рублей. В социальной сети "Одноклассники" он увидел под постом со своей фотографией комментарий Кулеша.





Гомельчанину вынесли приговор за комментарий в "Одноклассниках"

В суде Железнодорожного района Гомеля 16 сентября вынесен приговор по уголовному делу Романа Скопцова. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 369 УК РБ (»публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей"). Судебный процесс над романом Скапцовым по ходатайству прокурора проходил в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения личных данных потерпевшего сотрудника милиции.





"Раньше я не знала этого судью. На эмоциях все получилось”

Суд Фрунзенского района Минска 15 сентября вынес приговор жительнице Толочинского района Анне Ходневич, которая оскорбила судью того же самого района (арт.391 УК РБ).





Потерпевшая - судья суда Толочинского района Наталья Борисовец.





Обвиняемая вину признала лишь частично. Говорит, что писала о судьях вообще, а не конкретно о судье Борисовец.





Суд постановил: наказать Ходневич ограничением свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на два года, материальный иск удовлетворит в размере 1 000 рублей.





В Могилеве молодой матери вынесен приговор за оскорбление охранника ИК

16 сентября суд Ленинского района Могилева приговорил молодую мать, находящуюся в декретном отпуске, к 1,5 годам "домашней химии" за оскорбление охранника Шкловской ИК-17, сообщают могилевские правозащитники MayDay.





Согласно материалам дела, подсудимая Марина Бобровская в сентябре 2020 года на странице своей знакомой оставила комментарий в адрес охранника шкловской исправительной колонии. На фото Марина Бобровская узнала своего соседа.





На суде Бобровская заявила, что у нее не было намерения оскорбить соседа. Она была возмущена действиями сотрудников милиции во время мирных акций протеста, что натолкнуло ее высказать свое мнение в социальной сети. Вину девушка признала.





Изначально гособвинитель запрашивал для обвиняемой 2 года химии без направления в исправительное учреждение.





Суд приговорил Марину Бобровскую к 1 году 6 месяцам "домашней" химии и 1000 рублей морального вреда потерпевшему.





И подобных судов все больше.





Напомним, что во многих странах оскорбление это вообще не уголовное престпление.