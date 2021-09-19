Новое любимое слово Лукашенко

«Мерзавцы» – это высказывание Александр Лукашенко применяет теперь регулярно.





Из сообщений пресс-службы руководителя страны следует, что чуть ли не впервые он употребил его в декабре прошлого года. Но вероятно, Лукашенко пользовался этим бранным словом и раньше, просто в его окружении считали лишним сообщать об этом.





Теперь же все иначе. С декабря по сентябрь руководитель Беларуси регулярно называл своих оппонентов и противников «мерзавцами». Особенно часто пользовался Лукашенко бранным словом в мае – минимум пять раз.





Очевидно, что «мерзавцами» руководитель страны называет тех, кто напрягает его больше всего. UDF перечисляет эти силы.





Телеграм-каналы





В конце прошлого года Лукашенко не удержался от того, чтобы прокомментировать слухи, распространяемые телеграм-каналами.





«Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем – все на рабочих местах», – выразил неудовольствие Лукашенко, промолчав о сотрудниках Службы безопасности президента.





Власти Евросоюза и США





ЕС и Соединенные Штаты как известно активно проводят против белорусского режима санкционную политику («Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие»). Но Лукашенко склонен винить их � в остальных бедах страны.





«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее», – заявил руководитель Беларуси.





СМИ после этого подробно объяснили, почему слова Лукашенко не соответствуют действительности (европейцы и американцы на самом деле помогали). Также бранное высказывание не остановило МВФ с офисом в Вашингтоне, который выделл недавно Беларуси 900 миллионов долларов как раз в связи с коронавирусом.





Власти Литвы и Латвии





Лукашенко был явно не доволен развитием кризиса с нелегальными мигрантами. Власти Литвы все же нашли способы сократить количество беженцев, идущих с территории Беларуси.





«То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, – ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо», – негодовал руководитель Беларуси.





В другой раз он заявил о властях Литвы:





«Это же мерзавцы. Человек умирает. Вот он лежит на границе. Мы не может подойти потому, что он оттуда бежит. Мы не можем нарушить границу. Хорошо, что литовцы нам не предъявили претензий, что мы нарушили границу. Мы не переходили границу. Мы взяли его за руки, вытащили и в больницу отвезли».





Использовал Лукашенко бранное слово и говоря о мэре Риги.





«Но, в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина», – жаловался руководитель Беларуси.





К счастью, его никто не послушал.





В целом Запад





По реакции Лукашенко на решение Международной федерации хоккея дисквалифицировать на пять лет Дмитрия Баскова было видно, каким болезненным ударом это стало для руководителя страны.





«То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за президента – враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение», – сказал Лукашенко.





Сергей Тихановский





В прошлом году блогеру не дали продолжить президентскую кампанию, упрятав за решетку. Весной этого года Лукашенко в который раз продемонстрировал свое отношение к нему.





«Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного «президента», рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: «Как? Он же несовершеннолетний», – «Фигня, найдем, за что посадить». Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь», – сказал Лукашенко, раскрыв тем самым информацию о прослушке, которой по закону не могло быть.





Активисты





Мирных демонстрантов Лукашенко называет «протестунами». А вот для радикалов у него другая характеристика.





«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал», – признался Лукашенко.









После атаки на жилье депутата Олега Гайдукевича руководитель страны сказал:





«Они перешли к индивидуальному террору… Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать».