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Минобороны РФ: В стратегических учениях "Запад-2021" не было конкретного противника

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", которые вызвали озабоченность у ряда европейских стран, не предполагали конкретного противника, заявили в руководстве Минобороны РФ.


Фото из открытых источников

"Хочу сказать, что никакой конкретный противник не подразумевается. В замысле учения лежит ситуация, связанная с эскалацией конфликта между двумя противоборствующими коалициями, еще раз говорю, условных государств", - сказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Все наши мероприятия, в том числе учения, тем более международные учения, они и направлены на дальнейшее укрепление наших связей, между государствами нашими, по военной и военно-технической линии", - сказал Фомин.

В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Беларуси было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Беларусь.

17 сентября в Минобороны РФ подтвердили планы вернуть войска, корабли, авиацию на базы после учений "Запад-2021" до середины октября.

Перед учениями первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин сообщил, что роль противника на учениях - у условного государства "Полярная республика", которое нападает на условную "Це тральную Федерацию".
Интерфакс
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