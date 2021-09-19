







Днём ранее, в ходе выступления по случаю Дня народного единства, белорусский президент заявил, что некоторые части соседних государств являются землями республики.





«Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Билосточчина - это белорусские земли. Что Вильнюс — это тоже белорусский город, и земли вокруг», - говорил Лукашенко.





Польский премьер полагает, что такими заявлениями глава Беларуси пытается спровоцировать очередной миграционный кризис, который будет сопровождаться фейками, пропагандой, кибератаками и дезинформацией.





При этом Моравецкий подчеркнул, что подобные «атаки» и агрессии только сильнее объединяют Польшу и Литву.



