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Польша отреагировала на «попытку» Лукашенко присвоить Белосток и Вильнюс

Слова Александра Лукашенко о том, что польский город Белосток и литовский Вильнюс являются белорусскими землями – это акт агрессии, пропаганда и дезинформация. Так на заявление главы республики отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Днём ранее, в ходе выступления по случаю Дня народного единства, белорусский президент заявил, что некоторые части соседних государств являются землями республики.

«Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Билосточчина - это белорусские земли. Что Вильнюс — это тоже белорусский город, и земли вокруг», - говорил Лукашенко.

Польский премьер полагает, что такими заявлениями глава Беларуси пытается спровоцировать очередной миграционный кризис, который будет сопровождаться фейками, пропагандой, кибератаками и дезинформацией.

При этом Моравецкий подчеркнул, что подобные «атаки» и агрессии только сильнее объединяют Польшу и Литву.

«Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны», - приводит слова главы польского правительства ZN.UA.
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