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Политолог: Любой авторитарный режим рано или поздно оказывается в положении Александра Лукашенко

Привыкнув манипулировать итогами выборов и данными социологических исследований, «любой авторитарный режим в какой-то момент оказывается в положении Александра Лукашенко, против которого восстал его собственный народ.

Власть защищается от электората

Об этом пишет политолог Аббас Галлямов. 

«Поскольку инструментов, позволяющих разглядеть нарастающее недовольство, у него давно нет, происходящее застает его врасплох. Тут как нельзя кстати оказываются рассказы об организующих протесты агентах Госдепа и прочая конспирология. Они хоть как-то объясняют происходящее», — отмечает эксперт. 

По его мнению, распространяемые российскими властями истории насчет иностранного вмешательства, надо иметь в виду их двойственную природу «Это не только пропаганда, позволяющая промывать мозги населению. Кроме того, это еще и важное психотерапевтическое средство, позволяющее властям чувствовать себя более-менее комфортно, — по крайней мере не ощущать себя людьми, ненавидимыми населением собственной страны». 

Галлямов видит в этой ситуации обратную зависимость. По его словам, «чем хуже тема иностранного вмешательства работает в части выполнения своей изначальной — пропагандистской — функции, тем более важной становится ее психотерапевтическая составляющая». 

Ранее заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов сообщил, что зарубежные траты на вмешательство в российские выборы сравнимы с суммой, которую расх� �ует Россия на их проведение. В Ббеларуси подобные сказки мы слышим постоянно. 
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