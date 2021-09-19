Власть защищается от электората





Об этом пишет политолог Аббас Галлямов.





«Поскольку инструментов, позволяющих разглядеть нарастающее недовольство, у него давно нет, происходящее застает его врасплох. Тут как нельзя кстати оказываются рассказы об организующих протесты агентах Госдепа и прочая конспирология. Они хоть как-то объясняют происходящее», — отмечает эксперт.





По его мнению, распространяемые российскими властями истории насчет иностранного вмешательства, надо иметь в виду их двойственную природу «Это не только пропаганда, позволяющая промывать мозги населению. Кроме того, это еще и важное психотерапевтическое средство, позволяющее властям чувствовать себя более-менее комфортно, — по крайней мере не ощущать себя людьми, ненавидимыми населением собственной страны».





Галлямов видит в этой ситуации обратную зависимость. По его словам, «чем хуже тема иностранного вмешательства работает в части выполнения своей изначальной — пропагандистской — функции, тем более важной становится ее психотерапевтическая составляющая».





Ранее заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов сообщил, что зарубежные траты на вмешательство в российские выборы сравнимы с суммой, которую расх� �ует Россия на их проведение. В Ббеларуси подобные сказки мы слышим постоянно.



