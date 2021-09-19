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Букмекеры: Тихановская входит в пятерку претендентов на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, оппозиционерка Светлана Тихановская по оценкам букмекерских контор всего мира вошла в топ-5 претендентов на Нобелевскую премию мира текущего года. Об этом сообщает «Наша нива».

Букмекеры: Тихановская входит в пятерку претендентов на Нобелевскую премию мира
Такой Светлана Тихановская пришла в политику
Среди претендентов – Всемирная организация здравоохранения, экоактивистка, а также три политика. Стоит отметить, что в текущем году 329 человек номинировали на получение Нобелевской премии мира.

В этом году на премию претендуют 234 человека и 95 организаций. На первом месте рейтинга Всемирная организация здравоохранения, а на четвертом – Тихановская.
В пятерку вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг и американская общественная активистка и политик Александрия Окасио‑Кортес.

Напомним, Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года за вклад в укрепление мира и вручается в Осло (Норвегия), при этом в текущем году её вручат 8 октября.
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