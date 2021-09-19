Среди претендентов – Всемирная организация здравоохранения, экоактивистка, а также три политика. Стоит отметить, что в текущем году 329 человек номинировали на получение Нобелевской премии мира.





В этом году на премию претендуют 234 человека и 95 организаций. На первом месте рейтинга Всемирная организация здравоохранения, а на четвертом – Тихановская.

В пятерку вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг и американская общественная активистка и политик Александрия Окасио‑Кортес.





Напомним, Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года за вклад в укрепление мира и вручается в Осло (Норвегия), при этом в текущем году её вручат 8 октября.







