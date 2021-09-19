+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российские выборы: Путин косплеит Лукашенко

"Судя по всему, в РФ власти готовят повторить казус Лукашенко".



Мы неоднократно обращали внимание российской демократической общественности, что ей следует пристально наблюдать за развитием политического кризиса в Беларуси, потому что те методы поддержания господства, которые обкатывает диктатура в нашей стране, обязательно будут использоваться путинистами, если они сочтут данный опыт успешным, пишет "Свободная Беларусь".

Судя по всему, в РФ власти готовят повторить казус Лукашенко. Напомним, что в августе 2020 года диктатор объявил себя победителем на президентских выборах с результатом 80% голосов, хотя в реальности вряд ли набрал больше 35%.

Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 часам субботы превысила 31,5%, как отчитался Центризбирком. И это еще без учета данных дистанционного электронного голосования, что позволяет добавить еще пару процентов. то есть фактически можно говорить о том, что еще до главного электорального дня более трети всех избирателей совершили акт своего волеизъявления. Явка прошлой компании (48%) будет превышена.

Да, разумеется, эта цифра включает в себя вбросы, натяжки и прочие фальсификации, тем не менее нельзя не отметить активность провластного электората, пускай даже его порой приводили на участки под конвоем. Возникает вопрос: зачем Кремлю форсировать явку, если абсолютно бесспорно, что сушить ее выгоднее – в этом лучае победу гарантирует дисциплинированный и зависимый, а потому легко манипулируемый провластный электорат – бюджетники, пенсионеры, чиновники, работники крупных госкорпораций (Газпром, Роснефть, Росатом и др.) и военные с силовиками.

Беспрецедентное принуждение можно объяснить только одним: власти нужна не просто победа, а победа оглушительная, победа разгромная, победа, превосходящая все предыдущие победы правящей группировки, олицетворяемой партией «Единая Россия», более известной в народе как Партия жуликов и воров. Логичный и рациональный вопрос «Зачем?» повисает в воздухе.

Да, фактически Кремль будет иметь не просто большинство, а лояльность всех 100% депутатов Госдумы при любом исходе выборов, потому что в них участвуют исключительно прокремлевские партии, управляемые непосредственно со Старой площади в Москве, где расположен настоящий орган власти – администрация президента. Точнее его можно назвать главным исполнительным органом власти, потому что власть и управление – вещи все-таки разные.

На пути к участию в выборах кандидаты проходят несколько фильтров.

Первый – собственно регистрация партии. Неподконтрольная Кремлю партия не имеет шансов получить от Минюста право существовать.

Второй – успешное участие в региональных выборах, дающее возможность зарегистрировать список кандидатов на федеральных выборах без сбора подписей, что является инструментом отсечения, поскольку зарегистрироваться. Собрав подписи фактически нереально. Сама возможность участия в выборах в том или ином регионе согласовывается в нескольких инстанциях, управление процессом происходит в ручном режиме.

Третий фильтр – это утверждение федерального списка кандидатов. Если какая-то партия включает в свой список нежелательных персон, то она рискует быть снятой с выборов в полном составе, ибо нарисовать существенное нарушение избирательного законодательства для путинского ЦИК не составляет никакой проблемы. А отсутствие независимойсудебной системы не оставляет шанса оспорить решение Центризбиркома.

Четвертый – точечная зачистка нелояльных кандидатов в ручном режиме уже в ходе агиткомпании. Для этого у АП есть широкий инструментарий, например, любого кандидата (но не список) можно снять с дистанции за сотрудничество с экстремистскими организациями в прошлом (даже если в тот момент они не имели такого статуса) или за получение финансирования из-за рубежа (таковым можно признать что угодно, даже возврат денег от зарубежного интернет-магазина за недоставленный товар).

Пятый фильтр – это фальсификации непосредственно в ходе голосования, которыми можно «подкорректировать» практически любой результат.

Учитывая вышеизложенное, прорыв в Госдуму лица, которое признано кремлевскими модераторами нежелательным, абсолютно исключен. Ну, получит «Единая Россия» не 74% мандатов, как сейчас, а 50%. Этого ничего не меняет, она все равно будет иметь решающее большинство и сможет принять любой закон. Даже если она утратит контрольный пакет, остальные четыре партии являются такими же прокремлевскими, и нужный Путину законопроект гарантированно примет.

То есть с технической точки зрения исход электоральной кампании вообще не должен тревожить Старую площадь. Но в деле присутствует еще и иррациональный, психологический аспект. Важно не только какие результаты получает диктатура в ходе «выборов», но и то, как эти результаты воспринимаются обществом. Не только гражданским обществом, но и бюрократией (это же тоже часть общества!). И вот тут авторитарные лидеры попадают в ловушку: они не могут показать в следующей кампании результат менее впечатлительный, поскольку это ставит под сомнение их способность контролировать ситуацию. А контроль – это их главный фетиш.

На первых своих выборах путинское движение «Единство» получило 23% голосов и общее количество мандатов – 64 (при этом КПРФ, лидер гонки, овладела 113 мандатами). Этот итог воспринимался, как убедительная победа. На первых своих выборах в 2003 году прокремлевская партия «Единая Россия» получила по спискам 37,5% голосов и 223 мандата) – и это был оглушительный успех. 2007 год – правящая партия под лидерством самого Путина получает 64% (315 мандатов),что стало ее электоральным апогеем.

В 2011 году пришлось спешно менять систему выборов на смешанную, чтобы взять под контроль большее число мандатов за счет выборов по одномандатным округам. 49% голосов по спискам и 238 кресел (с учетом одномандатников) показали обществу слабость хозяев Кремля. В результате разразился первый за годы путинизма полноценный политический кризис – так называемые болотные протесты, подавленные силой к маю 2012 года. Это положило процесс «бетонированию» политического поля.

Выборы 2016 года принесли новый рекорд – 343 мандата при 54% голосов за списочников, что подтвердило эффективность репрессивной политики «бетонирования». Если 199 сентября единороссы покажут более слабый результат, это может иметь такие же последствия, как в 2011-м году, то есть гражданское общество воспримет сдачу позиций, как слабость власти. Поэтому ставка сделана на масштабные фальсификации. Нужна не просто победа, а победа, не ставящая под сомнение стратегию репрессий, носящих уже массовый, ковровый характер. Чтобы получить возможность маневра в деле фальсификаций, нужно пригнать на участки максимум людей. Все равно посчитают голоса, как надо.

Лукашенко мог бы объявить в августе прошлого года, что он получил 51% - этого достаточно для продления президентских полномочий без второго тура. Но это продемонстрирует то, что «Акелла уже не тот», он слабеет, а показаться слабаком любой диктатор панически боится. Боится даже не народного гнева, а коварного Брута из своего же окружения. Постаревшего вожака волчьей стаи молодой конкурент просто убивает – только это легитимирует его власть. То же самое происходит и в мире диктаторов. Именно поэтому все они без исключения повернуты на мачизме – навязчиво демонстрируют свои спортивные достижения, окружают себя эскортом из супермоделей, лобзаются с поп-звездами и т.д. Они должны буквально источать успех и непобедимость. Это их единственный панцирь.

В этом смысле Путин и Лукашенко ведут себя одинаково. И на выборах они должны показывать все более и более впечатляющие достижения. Если реальность не соответствует их ожиданиям – тем хуже для реальности. Не важно, что летом прошлого года Лукашенко стал объектом массового хейта и презрения – свои традиционные 80% он должен получить в любом случае. Скептиков убедят внутренние войска и ОМОН.

Путину тоже плевать, что партия «Единая Россия», ассоциируемая с его именем, переживает сегодня обвальное падение своего рейтинга. Рекорд должен быть поставлен любой ценой. А Росгвардия и ОМОН обладают ничуть не меньшим даром убеждения несогласных.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]