







Мы неоднократно обращали внимание российской демократической общественности, что ей следует пристально наблюдать за развитием политического кризиса в Беларуси, потому что те методы поддержания господства, которые обкатывает диктатура в нашей стране, обязательно будут использоваться путинистами, если они сочтут данный опыт успешным, пишет "Свободная Беларусь".





Судя по всему, в РФ власти готовят повторить казус Лукашенко. Напомним, что в августе 2020 года диктатор объявил себя победителем на президентских выборах с результатом 80% голосов, хотя в реальности вряд ли набрал больше 35%.





Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 часам субботы превысила 31,5%, как отчитался Центризбирком. И это еще без учета данных дистанционного электронного голосования, что позволяет добавить еще пару процентов. то есть фактически можно говорить о том, что еще до главного электорального дня более трети всех избирателей совершили акт своего волеизъявления. Явка прошлой компании (48%) будет превышена.





Да, разумеется, эта цифра включает в себя вбросы, натяжки и прочие фальсификации, тем не менее нельзя не отметить активность провластного электората, пускай даже его порой приводили на участки под конвоем. Возникает вопрос: зачем Кремлю форсировать явку, если абсолютно бесспорно, что сушить ее выгоднее – в этом лучае победу гарантирует дисциплинированный и зависимый, а потому легко манипулируемый провластный электорат – бюджетники, пенсионеры, чиновники, работники крупных госкорпораций (Газпром, Роснефть, Росатом и др.) и военные с силовиками.





Беспрецедентное принуждение можно объяснить только одним: власти нужна не просто победа, а победа оглушительная, победа разгромная, победа, превосходящая все предыдущие победы правящей группировки, олицетворяемой партией «Единая Россия», более известной в народе как Партия жуликов и воров. Логичный и рациональный вопрос «Зачем?» повисает в воздухе.





Да, фактически Кремль будет иметь не просто большинство, а лояльность всех 100% депутатов Госдумы при любом исходе выборов, потому что в них участвуют исключительно прокремлевские партии, управляемые непосредственно со Старой площади в Москве, где расположен настоящий орган власти – администрация президента. Точнее его можно назвать главным исполнительным органом власти, потому что власть и управление – вещи все-таки разные.





На пути к участию в выборах кандидаты проходят несколько фильтров.





Первый – собственно регистрация партии. Неподконтрольная Кремлю партия не имеет шансов получить от Минюста право существовать.





Второй – успешное участие в региональных выборах, дающее возможность зарегистрировать список кандидатов на федеральных выборах без сбора подписей, что является инструментом отсечения, поскольку зарегистрироваться. Собрав подписи фактически нереально. Сама возможность участия в выборах в том или ином регионе согласовывается в нескольких инстанциях, управление процессом происходит в ручном режиме.





Третий фильтр – это утверждение федерального списка кандидатов. Если какая-то партия включает в свой список нежелательных персон, то она рискует быть снятой с выборов в полном составе, ибо нарисовать существенное нарушение избирательного законодательства для путинского ЦИК не составляет никакой проблемы. А отсутствие независимойсудебной системы не оставляет шанса оспорить решение Центризбиркома.





Четвертый – точечная зачистка нелояльных кандидатов в ручном режиме уже в ходе агиткомпании. Для этого у АП есть широкий инструментарий, например, любого кандидата (но не список) можно снять с дистанции за сотрудничество с экстремистскими организациями в прошлом (даже если в тот момент они не имели такого статуса) или за получение финансирования из-за рубежа (таковым можно признать что угодно, даже возврат денег от зарубежного интернет-магазина за недоставленный товар).





Пятый фильтр – это фальсификации непосредственно в ходе голосования, которыми можно «подкорректировать» практически любой результат.





Учитывая вышеизложенное, прорыв в Госдуму лица, которое признано кремлевскими модераторами нежелательным, абсолютно исключен. Ну, получит «Единая Россия» не 74% мандатов, как сейчас, а 50%. Этого ничего не меняет, она все равно будет иметь решающее большинство и сможет принять любой закон. Даже если она утратит контрольный пакет, остальные четыре партии являются такими же прокремлевскими, и нужный Путину законопроект гарантированно примет.





То есть с технической точки зрения исход электоральной кампании вообще не должен тревожить Старую площадь. Но в деле присутствует еще и иррациональный, психологический аспект. Важно не только какие результаты получает диктатура в ходе «выборов», но и то, как эти результаты воспринимаются обществом. Не только гражданским обществом, но и бюрократией (это же тоже часть общества!). И вот тут авторитарные лидеры попадают в ловушку: они не могут показать в следующей кампании результат менее впечатлительный, поскольку это ставит под сомнение их способность контролировать ситуацию. А контроль – это их главный фетиш.





На первых своих выборах путинское движение «Единство» получило 23% голосов и общее количество мандатов – 64 (при этом КПРФ, лидер гонки, овладела 113 мандатами). Этот итог воспринимался, как убедительная победа. На первых своих выборах в 2003 году прокремлевская партия «Единая Россия» получила по спискам 37,5% голосов и 223 мандата) – и это был оглушительный успех. 2007 год – правящая партия под лидерством самого Путина получает 64% (315 мандатов),что стало ее электоральным апогеем.





В 2011 году пришлось спешно менять систему выборов на смешанную, чтобы взять под контроль большее число мандатов за счет выборов по одномандатным округам. 49% голосов по спискам и 238 кресел (с учетом одномандатников) показали обществу слабость хозяев Кремля. В результате разразился первый за годы путинизма полноценный политический кризис – так называемые болотные протесты, подавленные силой к маю 2012 года. Это положило процесс «бетонированию» политического поля.





Выборы 2016 года принесли новый рекорд – 343 мандата при 54% голосов за списочников, что подтвердило эффективность репрессивной политики «бетонирования». Если 199 сентября единороссы покажут более слабый результат, это может иметь такие же последствия, как в 2011-м году, то есть гражданское общество воспримет сдачу позиций, как слабость власти. Поэтому ставка сделана на масштабные фальсификации. Нужна не просто победа, а победа, не ставящая под сомнение стратегию репрессий, носящих уже массовый, ковровый характер. Чтобы получить возможность маневра в деле фальсификаций, нужно пригнать на участки максимум людей. Все равно посчитают голоса, как надо.





Лукашенко мог бы объявить в августе прошлого года, что он получил 51% - этого достаточно для продления президентских полномочий без второго тура. Но это продемонстрирует то, что «Акелла уже не тот», он слабеет, а показаться слабаком любой диктатор панически боится. Боится даже не народного гнева, а коварного Брута из своего же окружения. Постаревшего вожака волчьей стаи молодой конкурент просто убивает – только это легитимирует его власть. То же самое происходит и в мире диктаторов. Именно поэтому все они без исключения повернуты на мачизме – навязчиво демонстрируют свои спортивные достижения, окружают себя эскортом из супермоделей, лобзаются с поп-звездами и т.д. Они должны буквально источать успех и непобедимость. Это их единственный панцирь.





В этом смысле Путин и Лукашенко ведут себя одинаково. И на выборах они должны показывать все более и более впечатляющие достижения. Если реальность не соответствует их ожиданиям – тем хуже для реальности. Не важно, что летом прошлого года Лукашенко стал объектом массового хейта и презрения – свои традиционные 80% он должен получить в любом случае. Скептиков убедят внутренние войска и ОМОН.





Путину тоже плевать, что партия «Единая Россия», ассоциируемая с его именем, переживает сегодня обвальное падение своего рейтинга. Рекорд должен быть поставлен любой ценой. А Росгвардия и ОМОН обладают ничуть не меньшим даром убеждения несогласных.