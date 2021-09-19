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30 лет назад бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали государственными символами

19 сентября 1991 года историческая символика была признана государственной. Такое решение принял после краха СССР Верховный Совет Беларуси 12-го созыва — парламент, избранный на частично свободных выборах.

30 лет назад бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали государственными символами
Национальная символика оставалась государственной до референдума 1995 года, после которого были возвращены советские символы.

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были символами Белорусской Народной Республики — первого государственного образования, провозгласившего свою независимость и в названии которого было слово «белорусский».

Герб «Погоня» — воин с поднятым мечом на белом коне в красном поле — известен с глубокой древности.

В качестве государственного герба Княжества Литовского, древнего белорусского государства, его начал использовать великий князь Витень в конце XIII в. Изображением «Погони» украшены были в то время все исторические государственные документы на территории Беларуси, страницы «Литовской Метрики» и «Статутов».

«Погоня» была на флагах белорусско-литовской армии во всех решающих сражениях тех времен — от Грюнвальда до Орши.

После Люблинской унии «Погоня» наравне с польским белым орлом помещалась на гербе Речи Посполитой и на королевском знамени. Даже после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, когда Беларусь попала под власть России, «Погоня» осталась гербом белорусских губерний.

Бело-красно-белый флаг в сегодняшнем виде, в отличие от «Погони», имеет конкретного автора. Флаг создал в 1917 Клавдий Дуж-Душевский.

Бело-красно-белую ленту в 1917-м стали носить и военнослужащие-белорусы на фронтах Первой мировой войны, чтобы узнавать своих.

В � �кабре 1917 года в Минске во время Всебелорусского съезда бело-красно-белый флаг уже единодушно признавался национальным символом Беларуси. Он стал государственным флагом Белорусской Народной Республики.

В конце 1940-х Сталину понадобилось создать флаги союзных республик, особенно тех, которые были членами ООН. Они были изготовлены на основе флага СССР. Этот флаг и утвердили в 1951 году.

Герб БССР был принят в 1927 году, также на основе герба СССР.

За советами же флаг был запрещен, а в последний год в государственных СМИ и телеграм-каналах развернулась кампания по его дискредитации.
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