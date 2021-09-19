Национальная символика оставалась государственной до референдума 1995 года, после которого были возвращены советские символы.





Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были символами Белорусской Народной Республики — первого государственного образования, провозгласившего свою независимость и в названии которого было слово «белорусский».





Герб «Погоня» — воин с поднятым мечом на белом коне в красном поле — известен с глубокой древности.





В качестве государственного герба Княжества Литовского, древнего белорусского государства, его начал использовать великий князь Витень в конце XIII в. Изображением «Погони» украшены были в то время все исторические государственные документы на территории Беларуси, страницы «Литовской Метрики» и «Статутов».





«Погоня» была на флагах белорусско-литовской армии во всех решающих сражениях тех времен — от Грюнвальда до Орши.





После Люблинской унии «Погоня» наравне с польским белым орлом помещалась на гербе Речи Посполитой и на королевском знамени. Даже после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, когда Беларусь попала под власть России, «Погоня» осталась гербом белорусских губерний.





Бело-красно-белый флаг в сегодняшнем виде, в отличие от «Погони», имеет конкретного автора. Флаг создал в 1917 Клавдий Дуж-Душевский.





Бело-красно-белую ленту в 1917-м стали носить и военнослужащие-белорусы на фронтах Первой мировой войны, чтобы узнавать своих.





В � �кабре 1917 года в Минске во время Всебелорусского съезда бело-красно-белый флаг уже единодушно признавался национальным символом Беларуси. Он стал государственным флагом Белорусской Народной Республики.





В конце 1940-х Сталину понадобилось создать флаги союзных республик, особенно тех, которые были членами ООН. Они были изготовлены на основе флага СССР. Этот флаг и утвердили в 1951 году.





Герб БССР был принят в 1927 году, также на основе герба СССР.





За советами же флаг был запрещен, а в последний год в государственных СМИ и телеграм-каналах развернулась кампания по его дискредитации.



