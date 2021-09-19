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Шендерович: «Истерика сегодняшняя связана с тем, что происходит тестирование к 24-му году»

Журналист и писатель Виктор Шендерович – о жестких действиях руководства России во время кампании по выборам в Госдуму.



– Сегодня и выборов никаких нет. Истерика сегодняшняя связана с тем, что происходит тестирование к 24-му году (президентским выборам – С.). Их интересует 24-й год, когда они в очередной раз попытаются окопаться у исполнительной власти еще на энное количество лет. Их интересует только 24-й год.

Сегодня идет только тестирование. И тестирование проваливается. Они видят, что Навальный из тюрьмы создает головную повестку этой истории. Что при всем полном контроле, при все этих каруселях и всех зачистках все равно не удается взять под контроль. Навальный диктует повестку. И истерика связана с тем, что проваливается именно тестирование. Они в эти 3 года будут еще придумывать что-нибудь, конечно, – заявил Шендерович в эфире Эха Москвы.

В России 17-19 сентября проходит голосование за депутатов Госдумы VIII созыва. Впервые выборы в парламент будут длиться три дня – это стало возможно благодаря поправкам о многодневном голосовании.

Выборы проходят без наблюдателей от ОБСЕ. Решение принято из-за «настойчивых требований» Москвы ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологический ситуации, заявили в организации.

Российский ЦИК отказался от общедоступных видеотрансляций с участков.
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