







– Сегодня и выборов никаких нет. Истерика сегодняшняя связана с тем, что происходит тестирование к 24-му году (президентским выборам – С.). Их интересует 24-й год, когда они в очередной раз попытаются окопаться у исполнительной власти еще на энное количество лет. Их интересует только 24-й год.





Сегодня идет только тестирование. И тестирование проваливается. Они видят, что Навальный из тюрьмы создает головную повестку этой истории. Что при всем полном контроле, при все этих каруселях и всех зачистках все равно не удается взять под контроль. Навальный диктует повестку. И истерика связана с тем, что проваливается именно тестирование. Они в эти 3 года будут еще придумывать что-нибудь, конечно, – заявил Шендерович в эфире Эха Москвы





В России 17-19 сентября проходит голосование за депутатов Госдумы VIII созыва. Впервые выборы в парламент будут длиться три дня – это стало возможно благодаря поправкам о многодневном голосовании.





Выборы проходят без наблюдателей от ОБСЕ. Решение принято из-за «настойчивых требований» Москвы ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологический ситуации, заявили в организации.





Российский ЦИК отказался от общедоступных видеотрансляций с участков.