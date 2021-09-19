Латушко: Макей предал cебя
Бывший министр культуры, а ныне глава Народного антикризисного управления Павел Латушко дал интервью YouTube-каналу "жизнь-малина". Его ведущий Никита Мелкозёров впервые сделал очередной выпуск белорусскоязычным.
Павел Латушко говорил о Светлане Тихановской и её инаугурации, которая пока не состоялась, о ненависти к Александру Лукашенко, о министре иностранных дел Владимире Макее.
"Думаю, что Макей — предатель, — говорит Павел Латушко. — Он предал себя".
Латушко кажется, что у Владимира Макея "есть понимание важности белорусскости, белорусской государственности, культуры, истории". В том числе и потому, что он уроженец Гродненщины, которая дала нашей стране так много белорусских деятелей.
"Он поддерживал практически все мои проекты, которые были связаны с продвижением белорусской культуры, — продолжает Латушко. — Когда я был министром, то у нас были очень сложные отношения, у нас было много конфликтов. Но когда я был послом, то он очень поддерживал".
Павел Латушко считает, что в то время Макей действовал "наполовину искренне, но что-то внутри было".
Владимиру Макею 63 года. В 2008-2012 годах руководил Администраций президента, а впоследствии был назначен министром иностранных дел.
08:08 19/09/2021
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