Латушко: Макей предал cебя





Павел Латушко говорил о Светлане Тихановской и её инаугурации, которая пока не состоялась, о ненависти к Александру Лукашенко, о министре иностранных дел Владимире Макее.





"Думаю, что Макей — предатель, — говорит Павел Латушко. — Он предал себя".









Латушко кажется, что у Владимира Макея "есть понимание важности белорусскости, белорусской государственности, культуры, истории". В том числе и потому, что он уроженец Гродненщины, которая дала нашей стране так много белорусских деятелей.





"Он поддерживал практически все мои проекты, которые были связаны с продвижением белорусской культуры, — продолжает Латушко. — Когда я был министром, то у нас были очень сложные отношения, у нас было много конфликтов. Но когда я был послом, то он очень поддерживал".









Павел Латушко считает, что в то время Макей действовал "наполовину искренне, но что-то внутри было".





Владимиру Макею 63 года. В 2008-2012 годах руководил Администраций президента, а впоследствии был назначен министром иностранных дел.