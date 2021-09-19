



«Фигурантам «дела ТУТБАЙ» продлён срок содержания под стражей еще на 2 месяца. 11 из них 4 месяца находятся в СИЗО, 3 — под домашним арестом», — написал он.





Напомним, 18 мая 2021 года в офисы компании по всей стране пришли силовики. Были задержаны 15 человек: Людмила Чекина, Анжела Асад, Алла Лапатко, Александр Дайнеко, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко, Дарья Данилова, Андрей Авдеев, Юлия Чернявская, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева и Сергей Повалишев, которого 1 сентября выпустили под подписку.





Юлия Чернявская, Ирина Костюченко и Екатерина Ткаченко на данный момент находятся под домашним арестом.





Власти обвиняют компанию в неуплате налогов, якобы она неправомерно использовала льготы ПВТ. Официальные пропагандисты идут дальше и открыто обвиняют работников компании в причастности к организации массовых беспорядков.





Все задержанные признаны политзаключенными.