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Фигурантам дела TUT.by продлили срок содержания под стражей

11 человек, задержанных по делу ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», останутся под стражей еще на 2 месяца, а трое — под домашним арестом. Об это сообщил один из учредителей компании Кирилл Волошин в своем блоге.


 
«Фигурантам «дела ТУТБАЙ» продлён срок содержания под стражей еще на 2 месяца. 11 из них 4 месяца находятся в СИЗО, 3 — под домашним арестом», — написал он.

Напомним, 18 мая 2021 года в офисы компании по всей стране пришли силовики. Были задержаны 15 человек: Людмила Чекина, Анжела Асад, Алла Лапатко, Александр Дайнеко, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко, Дарья Данилова, Андрей Авдеев, Юлия Чернявская, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева и Сергей Повалишев, которого 1 сентября выпустили под подписку.

Юлия Чернявская, Ирина Костюченко и Екатерина Ткаченко на данный момент находятся под домашним арестом.

Власти обвиняют компанию в неуплате налогов, якобы она неправомерно использовала льготы ПВТ. Официальные пропагандисты идут дальше и открыто обвиняют работников компании в причастности к организации массовых беспорядков.

Все задержанные признаны политзаключенными.
Reform.by
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