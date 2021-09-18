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Дело о ликвидации объединения "Говори правду" Верховный суд рассмотрит 5 октября

Напомним, что кампания пыталась быть "конструктивной оппозицией" и вести диалог с властями.


Верховный суд 5 октября рассмотрит дело о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", следует из данных на сайте Верховного суда. 

Истец - Министерство юстиции Беларуси.

Как сообщалось, 13 июля стало известно о том, что Минюст начал проверку деятельности "Говори правду". Спустя несколько дней в офисе общественного объединения прошел обыск. 

Напомним, летом в Беларуси началась кампания по массовой ликвидации негосударственных организаций: благотворительных проектов, юридических инициатив, профессиональных ассоциаций, медиаресурсов. По официальной информации, среди НГО выявлены 185 "деструктивных". По данным правозащитников на конец августа в списке ликвидированных были 134 организации. 

"Говори правду" появилась в 2010 году, ей предшествовала кампания с аналогичным названием, начатая 25 февраля того же года. Первоначально лидером "Говори правду" стал белорусский поэт Владимир Некляев. Долгое время целью кампании декларировался сбор и распространение реальной информации о положении дел в обществе и государстве, и лишь спустя полгода Некляев объявил, что цель кампании - победа на предстоящих президентских выборах.

Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года и продолжилась после их завершения. По данным Центризберкома, Некляев набрал 1,78% голосов.

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На следующих президентских выборах, в 2015 году, "Говори правду" стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%. 

А 20 мая 2020 года Центризбирком Беларуси зарегистрировал инициативную группу одного из лидеров организации Андрея Дмитриева, кандидата в президенты. Как позже сообщил ЦИК, результатом Дмитриева стали 1,21%.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 
Smartpress.by
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