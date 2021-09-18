



Верховный суд 5 октября рассмотрит дело о ликвидации республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", следует из данных на сайте Верховного суда.





Истец - Министерство юстиции Беларуси.





Как сообщалось, 13 июля стало известно о том, что Минюст начал проверку деятельности "Говори правду". Спустя несколько дней в офисе общественного объединения прошел обыск.





Напомним, летом в Беларуси началась кампания по массовой ликвидации негосударственных организаций: благотворительных проектов, юридических инициатив, профессиональных ассоциаций, медиаресурсов. По официальной информации, среди НГО выявлены 185 "деструктивных". По данным правозащитников на конец августа в списке ликвидированных были 134 организации.





"Говори правду" появилась в 2010 году, ей предшествовала кампания с аналогичным названием, начатая 25 февраля того же года. Первоначально лидером "Говори правду" стал белорусский поэт Владимир Некляев. Долгое время целью кампании декларировался сбор и распространение реальной информации о положении дел в обществе и государстве, и лишь спустя полгода Некляев объявил, что цель кампании - победа на предстоящих президентских выборах.





Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года и продолжилась после их завершения. По данным Центризберкома, Некляев набрал 1,78% голосов.