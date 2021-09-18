Йозич сказал, что "благодарен властям Беларуси, которые решили в День народного единства объявить амнистию, освободив 13 человек из заключения".





"Необходимо ускорить этот процесс, чтобы позволить семьям объединиться и вернуться на работу и к своим святыням. Это, без сомнения, пойдет только на пользу процессу национального примирения в стране для общего добра", - добавил ватиканский дипломат.





Напомним, 15 сентября стало известно, что решением Александра Лукашенко помилованы 13 человек. Позже Юрий Воскресенский, поднимавший на встрече с президентом вопрос помилования, рассказал Смартпресс, что на первом заседании комиссии по помилованию из 100 человек рассматривали 20 кандидатур и 7 было отказано.







