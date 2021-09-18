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Представитель Папы Римского в Беларуси призвал власти ускорить амнистию

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич во время празднований в честь Матери Божьей Белыничской архиепископ призвал белорусские власти ускорить амнистию, сообщает catholic.by.

Йозич сказал, что "благодарен властям Беларуси, которые решили в День народного единства объявить амнистию, освободив 13 человек из заключения". 

"Необходимо ускорить этот процесс, чтобы позволить семьям объединиться и вернуться на работу и к своим святыням. Это, без сомнения, пойдет только на пользу процессу национального примирения в стране для общего добра", - добавил ватиканский дипломат. 

Напомним, 15 сентября стало известно, что решением Александра Лукашенко помилованы 13 человек. Позже Юрий Воскресенский, поднимавший на встрече с президентом вопрос помилования, рассказал Смартпресс, что на первом заседании комиссии по помилованию из 100 человек рассматривали 20 кандидатур и 7 было отказано. 
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