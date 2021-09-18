Павла Северинца этапировали из Могилёва в шкловскую колонию
Политзаключённого Павла Северинца этапировали из могилёвской тюрьмы в шкловскую исправительную колонию № 17.
Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Северинец. Она напоминает, что именно в этой колонии умер при невыясненных обстоятельствах политзаключённый Витольд Ашурок.
Две недели Северинец будет в карантине.
Напомним, Северинца осудили на семь лет колонии усиленного режима якобы за организацию "массовых беспорядков". Этот рисунок - портрет сына Павел прислал семье в своем последним письме.
18:25 18/09/2021
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