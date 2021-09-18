Витольд Ашурок. Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Северинец. Она напоминает, что именно в этой колонии умер при невыясненных обстоятельствах политзаключённый

Две недели Северинец будет в карантине.





Напомним, Северинца осудили на семь лет колонии усиленного режима якобы за организацию "массовых беспорядков". Этот рисунок - портрет сына Павел прислал семье в своем последним письме.



