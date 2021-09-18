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Павла Северинца этапировали из Могилёва в шкловскую колонию

Политзаключённого Павла Северинца этапировали из могилёвской тюрьмы в шкловскую исправительную колонию № 17.

 Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Северинец. Она напоминает, что именно в этой колонии умер при невыясненных обстоятельствах политзаключённый Витольд Ашурок
Две недели Северинец будет в карантине.

Напомним, Северинца осудили на семь лет колонии усиленного режима якобы за организацию "массовых беспорядков". Этот рисунок - портрет сына Павел прислал семье в своем последним письме.
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