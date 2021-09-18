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Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ

Польша и Литва ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации. Также страны готовятся к долговременному спору со своим соседом из-за границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что Беларусь пытается вызвать миграционный кризис, сопровождающийся вторжением дезинформации, фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.

"Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны", - сказал он.

По словам польского премьер-министра, Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее нам навязать свою волю".
"Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации - к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-белорусской, литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", - добавил Моравецкий.
Он также отметил, что Литва и Польша готовятся "к сценарию долговременного спора вокруг наших (с Беларусью, - ред.) границ".

"Мы укрепим эти границы путем нашего сотрудничества, а также усилим физическую защиту от нелегальной иммиграции, из которой режим Лукашенко сделал оружие", - добавил он.
Ранее Моравецкий заявил, что Беларусь вывезла с Ближнего Востока не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки на европейские страны.
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