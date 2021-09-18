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Президент России Владимир Путин не устанавливает дату на своих часах. Таким образом его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил время, не совпадающее с реальным, на часах российского лидера. Его слова передает «Подъем».





В Кремле заявили, что президент не обращает внимания на такие детали, из-за чего «датой просто не пользуется в часах».











