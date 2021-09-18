Не скандал, но зацепило! В Кремле объяснили несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Песков: Путин не установил дату на часах, поэтому она не совпадает с днем голосования
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин не устанавливает дату на своих часах. Таким образом его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил время, не совпадающее с реальным, на часах российского лидера. Его слова передает «Подъем».
В Кремле заявили, что президент не обращает внимания на такие детали, из-за чего «датой просто не пользуется в часах».
17 сентября президент России дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Позднее появилось видео, на котором запечатлен процесс голосования. На нем, как отмечает «Подъем», пользователи социальных сетей заметили часы с не той проставленной датой. На них стояло 10 сентября. По этой причине комментаторы предположили, что Путину разрешили проголосовать заранее, пишет Лента. ру.
15:55 18/09/2021
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