Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности ― соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое в СМИ трех стран называли "контрактом века", предусматривало строительство 12 ударных субмарин класса Barracuda, пишет sputnik.by





Этот контракт был прерван австралийскими властями на минувшей неделе, после чего глава МИД Франции назвал решение Канберры о разрыве соглашения "ударом в спину", добавив, что эти было подорвано доверие. В Париже заявили, что ожидают пояснений как от Австралии, так и от США.

Реакция США и Австралии

Администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после их решения отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена ближайшие дни посвятить урегулированию разногласий, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Мы понимаем позицию французских властей и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза", — сказала представитель Белого дома.

При этом США продолжают расценивать Францию в качестве своего "старейшего союзника и одного из самых сильных партнеров", добавила Хорн.

Аналогичной позиции придерживаются и в Госдепартаменте США, о чем заявил официальный представитель американской дипломатии Нед Прайс. "Мы придаем самое большое значение нашим отношениям. Мы надеемся продолжить обсуждение этого вопроса на высоком уровне в ближайшие дни, в том числе на полях Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", — сказал дипломат.

В свою очередь, представитель МИД Австралии Марис Пейн заявил, что австралийские власти сожалеют о решении Франции отозвать посла для консультаций.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — приводит его слова газета Sydney Morning Herald.

В Австралии Францию также считают "важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", отметили в МИД страны.

Что известно о причинах конфликта

Отказ Австралии и США от договора на изготовление современных подводных лодок на французских верфях может говорить об образовании нового военного блока англоязычных стран - США, Великобритании и Австралии, вполне возможно, что к альянсу присоединится и Новая Зеландия, заявил накануне известный российский эксперт, доктор политических наук Игорь Панарин.





"Договор расторгнут, теперь американцы взялись за поставки вооружений, а англичане за строительство атомных подводных лодок… То есть конфликт между Францией, Великобританией и США набирает обороты и судьба НАТО, с моей точки зрения, под вопросом, этот блок должен развалиться после фиаско в Афганистане и очевидных трещин по различным направлениям между членами НАТО", ― считает Панарин.



