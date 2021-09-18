Среди голосовавших были как постоянно живущие в стране россияне, так и военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021".





Сегодня продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск.





Напомним, 17 сентября стартовали выборы в российскую Госдуму, они продлятся по 19 сентября. Кроме того, на выборах в единый день голосования будут избраны главы 9 регионов (еще 3 изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В Беларуси россияне могут проголосовать на 8 участках, пишет smartpress.by



