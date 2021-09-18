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Более 7,5 тыс. россиян досрочно проголосовали в Беларуси на выборах в российскую Госдуму

Более 7,5 тыс. россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Беларуси во время досрочного голосования, сообщил пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.

Среди голосовавших были как постоянно живущие в стране россияне, так и военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021".

Сегодня продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск.

Напомним, 17 сентября стартовали выборы в российскую Госдуму, они продлятся по 19 сентября. Кроме того, на выборах в единый день голосования будут избраны главы 9 регионов (еще 3 изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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