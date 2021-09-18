Политзаключённая Марфа Рабкова останется под арестом до конца года
Политзаключённую Марфу Рабкову оставили за решёткой до конца года. Ей снова продлили на три месяца срок содержания под стражей. Правозащитница находится в СИЗО № 1 в Минске, сообщает телеграм-канал @viasna96.
Координатор волонтерской службы лишённого в Беларуси регистрации ПЦ "Вясна" Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса: "обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности", "разжигание социальной вражды к власти" и "участие в преступной организации". Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.
Марфа Рабкова признана политзаключённой. Её немедленного освобождения требуют международные правозащитные организации.
13:38 18/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение