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Политзаключённая Марфа Рабкова останется под арестом до конца года

Политзаключённую Марфу Рабкову оставили за решёткой до конца года. Ей снова продлили на три месяца срок содержания под стражей. Правозащитница находится в СИЗО № 1 в Минске, сообщает телеграм-канал @viasna96.

Координатор волонтерской службы лишённого в Беларуси регистрации ПЦ "Вясна" Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса: "обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности", "разжигание социальной вражды к власти" и "участие в преступной организации". Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.

Марфа Рабкова признана политзаключённой. Её немедленного освобождения требуют международные правозащитные организации.
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