Координатор волонтерской службы лишённого в Беларуси регистрации ПЦ "Вясна" Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса: "обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности", "разжигание социальной вражды к власти" и "участие в преступной организации". Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.





Марфа Рабкова признана политзаключённой. Её немедленного освобождения требуют международные правозащитные организации.



