Накануне «Дня народного единства» 17 сентября власти помиловали 13 политзаключенных. В основном ими оказались люди из регионов, которые, по словам заместителя руководителя Администрации президента и главы комиссии по помилованию Ольги Чуприс, совершили преступление «посредством интернета» и отбывали «химию».





Знаковых фигур среди помилованных нет, да и сами власти не стали акцентировать внимание на этом событии.





Между тем в начале августа во время «Большого разговора с президентом» стало известно, что директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский подготовил для Александра Лукашенко предложение об освобождении около сотни человек. Руководитель страны пообещал изучить его.





UDF поинтересовался у экспертов: что означает освобождение 13 политзаключенных?

«Мы находимся в той же точке кризиса, в коорой находились до помилования 13 человек»

Старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что решение властей не является шагом, способным изменить ситуацию, кроме как в семьях освобожденных.





«В придуманный «год народного единства» власти продолжают упорно имитировать единство и верить в собственные миражи. Это самое единство настоятельно требует от властей тотальной амнистии, а не помилования. Тем не менее не происходит ни того, ни даже толком другого. Политической амнистии ожидали еще к 3 июля, но режим не пошел на это тогда и не стал полноценно пользоваться подходящим поводом и сейчас», – сказал Мацукевич.





Может ли освобождение 13 человек стать сигналом для западных стран, проводящих санкционную политику против белорусского режима?





«Не рассматривал бы этот шаг властей как подмигивание Западу. Пока в Беларуси сажают больше, чем отпускают», – считает Мацукевич.





Он не разделяет мнение, что белорусские власти освобождением 13 человек могли ответить на то, что на Западе давно не принимали новых санкций против режима.





«Вообще-то чуть больше месяца назад, как раз к годовщине президентских выборов, США, Великобритания, Швейцария и другие страны приняли очередные ограничения – в частности, Америка наказала еще 23 физлица и 21 юрлицо из Беларуси», – напомнил Мацукевич.









Резюме эксперта: «Репрессии и посадки в Беларуси продолжаются, поэтому говорить о принципиальном изменении линии режима не приходится. Мы находимся в той же точке кризиса, в которой находились до решения о помиловании 13 человек. Насколько пониманию, даже не все из них сразу выйдут на свободу. В любом случае рад за освобожденных, но по сути ничего не изменилось. Переводить часы с ледникового периода на оттепель еще очень рано».

«Наверху руководствовались оценкой меньшей «опасности» для режима»

Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что отказ властей от массового освобождения политзаключенных считает нерациональным поведением.





«Что дала бы политическая амнистия в отношении людей, за которыми или вообще нет вины, или мелкие правонарушения? Это стало бы началом движения к смягчению санкций, который в скором времени больно ударят по белорусской экономике. Поиск внутренних и внешних врагов ни к чему хорошему привести не может. Идет война против инакомыслящих, которые по-иному относятся не к стране, не к Родине, а всего лишь к власти», – сказал Гончарик.





В Беларуси уже более 600 политзаключенных, в списке Воскресенского на помилование находилось около 100. Почему же освободили всего 13 человек?





«Можно предположить, что наверху руководствовались оценкой меньшей «опасности» для режима. Хотя от массового освобождения политзаключенных авторитет главы государства и в целом властных структур не пострадал бы, а наоборот. Для успеха в политике нужна гибкость, но за белорусскими властями мы такого не видим», – отметил Гончарик.





Повлияет ли освобождение небольшой партии политзаключенных на позицию западных стран?





«Боюсь, этого недостаточно. Если это сигнал на Запад, то он слишком слабый. Но будем надеяться, что это только начало, что может последовать продолжение. Другого пути нет – нужно налаживать отношения и с собственным народом, и с другими странами», – считает Гончарик.





Тем более, добавил он, Запад не воспримет шаг белорусских властей по освобождению 13 политзаключенных после того, как уже назавтра стало известно, что Генпрокуратура приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко – «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».



