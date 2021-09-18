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Александр Лукашенко «победит» на выборах мэра Тбилиси с ироничным результатом в 85%

Проживающие в Тбилиси белорусы устроили акцию против того, что представители Центризбиркома Беларуси были допущен к наблюдению за местными выборами в Грузии. Акция прошла у здания грузинского Центризбиркома.

Среди участников был замечен молодой человек с ироничным плакатом в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко.

«На выборах мэра Тбилиси Лукашенко наберет 85%», - гласит надпись на плакате.
Главным требованием протестующих является отмена аккредитации представителей ЦИК Беларуси в качестве международных наблюдателей на выборах. Такой статус белорусскому Центризбиркому удалось получить благодаря особенностям грузинского законодательства. В стране действует заявительный принцип аккредитации. Желающим стать наблюдателями достаточно лишь правильно оформить заявку, пишет rusplt.ru со ссылкой на DW.
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