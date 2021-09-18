Александр Лукашенко «победит» на выборах мэра Тбилиси с ироничным результатом в 85%

Проживающие в Тбилиси белорусы устроили акцию против того, что представители Центризбиркома Беларуси были допущен к наблюдению за местными выборами в Грузии. Акция прошла у здания грузинского Центризбиркома.