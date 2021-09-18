«Воздух трещит от напряженности» — Лукашенко рассказал о поездке в Таджикистан

Вернувшийся вчера из Душанбе Александр Лукашенко поделился впечатлениями от поездки, а также своими выводами, которые сделал из ситуации в связи с обстановкой в соседствующем Афганистане. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул первого».