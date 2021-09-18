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«Воздух трещит от напряженности» — Лукашенко рассказал о поездке в Таджикистан

Вернувшийся вчера из Душанбе Александр Лукашенко поделился впечатлениями от поездки, а также своими выводами, которые сделал из ситуации в связи с обстановкой в соседствующем Афганистане. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Он отметил, что большую часть территории Таджикистана занимают горы, поэтому все плодородные земли обработаны.

«Что называется, с корабля на бал. Я только что покинул землю дружественного нам Таджикистана. Неимоверно красивая страна. К сожалению, только 4-5 процентов – там, где можно жить, кормить людей. Около десяти миллионов человек, быстрорастущее население. Все остальное – горы. Подлетая в который раз к Душанбе, я поразился тем, как там работают люди. Каждый клочок – как будто ложкой или вилкой для принятия пищи или еды – ухожен каждый клочок, потому что от этого зависит жизнь этого народа. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера – воздух трещит от этой напряженности на юге: взорвался в очередной раз Афганистан. Тысячу четыреста километров [границы], как у нас с Украиной – Таджикистана с Афганистаном. Страна, истерзанная гражданской войной два десятка лет тому назад, подхваченная моим другом на руки Рахмоном, только начала подниматься. Люди только в прошлом году получили достаточно электрической энергии. Жизнь – тяжелейшая. Но люди преодолевают это — и снова беда», — сказал он, выступая на форуме «Символ единства» в Минске, ради которого прилетел пораньше, цитирует reform.by

Из увиденного Лукашенко сделал вывод, что нужно беречь то, что имеется.
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