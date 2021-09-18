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Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше $10 млн

Швейцарский кантон Женева предварительно оценил затраты на организацию июньского саммита Россия—США в $10 млн. Сумма может увеличиться на 10–15%, сообщил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

«Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября»,— сказал господин Куэно «РИА Новости».

Государственный совет Женевы по срочному запросу депутата от партии социалистов ранее озвучил предварительные данные по расходам на встречу Владимира Путина и Джо Байдена. На организацию безопасности было направлено 5,2 млн франков ($5,6 млн). Под этим понимается работа полиции кантона, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт. В эти расходы не включены затраты на привлечение военных и служб гражданской защиты. Часть расходов возьмет на себя федеральная полиция.

Простой одного дня работы розничных организаций в периметре безопасности саммита обошлась в 518 тыс. франков ($556 тыс.). Еще 223 тыс. франков ($239 тыс.) направили на протокольные службы. Федеральный департамент по иностранным делам возьмет на себя расходы на перевозку и кейтеринг для журналистов на саммите — 3 млн франков ($3,2 млн).

Саммит Россия—США в Женеве состоялся 16 июня. На встрече президентов обсуждались кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике, пишет kommersant.ru
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