Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями
Белорусский лидер подчеркнул, что соседи нам даны от бога и "мы никогда не зарились на чужой каравай".
Белорусы не напоминают соседям, что Белосток, Вильнюс и земли вокруг – белорусские, заявил Александр Лукашенко на концерте по случаю Дня народного единства.
"Соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к дружбе и миру", – констатировал он.
И обратил внимание, что "мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли. Что Вильня – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", – особо отметил белорусский лидер.
По его мнению, межконфессиональный и межнациональный мир являются незыблемыми в белорусском обществе.
"Мы никогда не позволим героизировать Бурых (Ромуальд Райс военный преступник - Sputnik) и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто тащит этих преступников из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну и сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию", – предупредил Лукашенко.
И добавил, что в Беларуси в основе лежит древнейшая традиция народовластия. И свой политический, исторический статус белорусы вместе выбирают на референдумах, всебелорусских собраниях.
По его словам, 17 сентября – главный праздник, который "мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать".
"Не было бы этого праздника, не было бы Беларуси, и не было бы нас", – подытожил белорусский лидер, его цитирует sputnik.by
09:49 18/09/2021
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