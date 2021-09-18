Белорусы не напоминают соседям, что Белосток, Вильнюс и земли вокруг – белорусские, заявил Александр Лукашенко на концерте по случаю Дня народного единства.

"Соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к дружбе и миру", – констатировал он.





И обратил внимание, что "мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли. Что Вильня – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", – особо отметил белорусский лидер.

По его мнению, межконфессиональный и межнациональный мир являются незыблемыми в белорусском обществе.





"Мы никогда не позволим героизировать Бурых (Ромуальд Райс военный преступник - Sputnik) и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто тащит этих преступников из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну и сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию", – предупредил Лукашенко.

И добавил, что в Беларуси в основе лежит древнейшая традиция народовластия. И свой политический, исторический статус белорусы вместе выбирают на референдумах, всебелорусских собраниях.





По его словам, 17 сентября – главный праздник, который "мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать".

"Не было бы этого праздника, не было бы Беларуси, и не было бы нас", – подытожил белорусский лидер, его цитирует sputnik.by



