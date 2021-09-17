Фото: США признали гибель гражданских при ударе в Кабуле (Getty Images)









Ранее Пентагон утверждал, что при ударе погиб террорист ИГИЛ и трое гражданских, однако, как оказалось, среди погибших были лишь мирные жители Афганистана.





Отмечается, что разведка наблюдала за автомобилем мужчины в течение восьми часов и допускала, что он мог быть связан с террористической группировкой.





Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли ранее назвал атаку 29 августа - "праведным ударом".





"Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", - сказал генерал Кеннет Маккензи.





Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности взрыва 29 августа, который произошел на территории Кабула.



