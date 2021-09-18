







Известно, что он задержан до понедельника по статье 19.11 КоАП РБ «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». Однако, о какой конкретно «продукции» идет речь пока не известно.





За несколько дней до задержания Максим выступал на конгрессе Глобального союза IndustriALL, в ходе которого рассказывал о ситуации в стране с правами трудящихся и нарушениях профсоюзных прав.





Белорусский независимый профсоюз является членской организацией Международного союза работников пищевой и смежных отраслей (IUF) и Глобального союза InsudatriALL, а также является крупнейшей членской организацией Белорусского конгресса демократических профсоюзов, входящего в Международную конфедерацию профсоюзов. Ожидается, что суд рассмотрит дело и вынесет приговор 20 сентября. В профсоюзах полагают, что арест Максима Познякова был намеренно произведен в пятницу — очевидно с учетом того, что суды не работают в выходные дни.





Напомним, что действия властей Беларуси привели к тому, что государство оказалось включено в десятку стран с худшими показателями для трудящихся в 2021 году. Оценка действий властей страны по отношению к работникам и профсоюзам, а также соответствующее место государства в рейтинге прописаны в Глобальном индексе Международной конфедерации п офсоюзов по соблюдению прав трудящихся. Как отмечается в индексе, Беларусь оказалась в первых строчках антирейнтинга из-за запретов на проведение профсоюзных акций, арестов профлидеров и активистов, а также препятствии в регистрации профсоюзных организаций. Помимо нащей страны, в десятку стран с худшими показателями для трудящихся в 2021 году вошли Бангладеш, Бразилия, Гондурас, Египет, Зимбабве, Колумбия, Мьянма, Турция и Филиппины.