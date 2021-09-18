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Умер бывший президент Алжира

Абдель-Азиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Причина смерти и другие подробности не приводятся. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году.
Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах. Он также известен тем, что вел переговоры с террористом Ильичом Рамиресом Санчесом по прозвищу Карлос Шакал, когда тот захватил заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году.
Бутефлика сложил полномочия президента Алжира в 2019 году. Он занимал пост главы государства с 1999 года.
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