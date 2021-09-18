Без проведения референдумов Беларуси не грозит потеря независимости. Но Россия использовала политический кризис 2020 года по полной программе.





Беларуская праўда побеседовала о подводных камнях беларуско-российских отношений с политологом Сергеем Марцелевым.





«Запад-2021» не стал страшилкой для Запада

- Военные учения «Запад-2021» закончились. Какие выводы можно сделать по итогам учения?





- Сценарий военных учений «Запад-2021» остался прежним, он не раз отрабатывался в ходе учений «Славянское братство», «Щит Союза», – вторжение внешних сил в страну. Страна, которая подверглась внешней агрессии, находится в состоянии политических пертурбаций, которые нежелательны для бенефициаров ОДКБ.





Отдельные эксперты прогнозировали, что после завершения учений в Беларуси останутся две батальонные тактические группы российских войск – то ли на ротационной, то ли на постоянной основе. Таким виделся ответ официального Минска на учения НАТО, который проводил ротации своих войск на границе с Беларусью, прежде всего – в Литве.





«Запад-2021» не стал масштабным комиксом для запугивания Запада. Российских военнослужащих в учениях участвовало в два раза меньше, чем в прошлом году. Но, думаю, именно военные учения «Запад-2021» стали главным триггером для введения режима чрезвычайной ситуации на приграничных областях Польши. Согласитесь, даже несколько сотен нелегальных мигрантов на границе – не повод для введения военного положения в стране.





- Между тем, на фоне военных учений Лукашенко выразил желание закупить у России вооружений на миллиард долларов…





- Действительно, 1 сентября Лукашенко в очередной раз озвучил желание приобрести ЗРК С-400. Ранее российская сторона неоднократно отказывала Минску в продаже С-400, мотивируя свои действия тем, что не удовлетворены внутренние оборонные потребности России. На самом деле, как я подозреваю, Россия отказывала в сделке из-за инцидента первой половины 90-х, когда официальный Минск передал современный тогда комплекс С-300 США, которые смогли изучить его технологии.





Сейчас С-400 продан Китаю, Индии, Турции, причем последняя – член НАТО. Делать тайну из начинки С-400 больше нет смысла, поэтому Беларусь может стать четвертым обладателем С-400. Стороны декларируют готовность завершить сделку с февраля 2021 года. На мой взгляд, размещение ЗРК С-400 на нашей территории больше заинтересована Россия, чем Беларусь. Беларуси эти комплексы не нужны, прежде всего из-за их дороговизны.





Сейчас в Беларуси размещены восемь дивизионов ЗРК С-300, четыре из них требуют уже замены, поскольку их возраст – более 30 лет. Следовательно, нам нужны равнозначные по огневой мощи С-400. Стоимость замены около 1,1 миллиарда долларов. Где брать деньги, если весь военный бюджет Беларуси в 2020 году составил порядка 680 миллионов долларов?





Лукашенко рассчитывает купить вооружения дешево: вложить 300-500 миллионов долларов, а остальные средства взять из российского кредита, выделенного на строительство БелАЭС. Но Путин явно не горит желанием выдавать живые деньги Лукашенко, предпочитая выдать остатки кредита в виде товарного бонуса.





– Перед учениями «Запад-2021» стало известно, что в Гродно прибыли российские комплексы С-400, а в Барановичи – российские самолеты Су30СМ. По официальной версии, эта техника предназначена для учебно-боевого центра, другие аналитики говорят о фактическом появлении военной базы в Беларуси.





- Военная база подразумевает экстерриториальный статус: земля, на котором находится военный объект, является территорией государства, которому он принадлежит. С учебным центром ситуация гораздо понятнее: российские войска являются приглашенными. В отличие от военных объектов в Вилейке и Ганцевичах: там земля взята в аренду на время существования этих объектов и до истечения срока аренды является территорией России, изъятой из-под белорусской юрисдикции.





Российские войска являются только гостем. Естественно, такого гостя гораздо проще пригласить, чем выгнать. Гостей как пригласили, так и выгонят, а вот военная база Гуантанамо на Кубе существовала даже в самые неблагоприятные времена.





«Невозможно лишить Беларусь суверенитета без проведения референдумов»

- Давайте посмотрим на статьи 61-67 Союзного договора от 1999 года. В рамках существующего правового поля Россия сделала все, чтобы дожать беларускую власть и добиться единой налоговой, таможенной, финансовой политики. До конца 2022 года должна вызреть схема «российский газ по ценам Смоленской области», чего так настойчиво добивается Лукашенко.





Но еще год назад, на саммите ЕАЭС, Лукашенко вместе Пашиняном требовали доступа к российским энергоресурсам на общих условиях. Тогда цена на газ составляла 127 долларов за тысячу кубометров, а спотовые цены равнялись всего 70 долларов. Сейчас контрактная цена за газ осталась прежней, а спотовая цена выросла до 950 долларов.





У официального Минска нет долгосрочного понимания рынка углеродов, беларуское правительство никак не может определиться, что важнее для страны – контрактная или спотовая цена.





В договоре о создании союзного государства четко прописано: чтобы появились наднациональные органы, нужно провести два референдума в двух странах, на которых должны быть внесены изменения в конституции. В России недавно проходил референдум, вопросы о наднациональных органах союзного государства не выносились на обсуждение. Подобный референдум ожидается и в Беларуси. Правда, поправки в Конституцию, которые планировали подготовить к концу августа, так и не предложены, процесс затянулся. Но я не слышал, чтобы обсуждались поправки, касающиеся наднациональных органов.





Невозможно лишить Беларусь суверенитета без проведения референдумов в двух странах.





- Почему именно сейчас достигла успеха «углубленная интеграция», объявленная еще три года назад? В чем особенность момента?





- Крым или Абхазия демонстрируют не просто лояльность к Кремлю, но выражают готовность объединиться с Россией взамен на экономическую поддержку.





Лукашенко не охранитель беларуского суверенитета. Он феодал, он считает, что земля, на которой он правит, принадлежит только ему. Поэтому он делает все возможное и невозможное, чтобы удержать власть для себя и своего окружения. Сентябрьский саммит – это шахматный гамбит, где экс–президент идёт на политические уступки с целью взять реванш. Ищет новую выигрышную стратегию отношений с Кремлём.





Существует и объективный мотив: Лукашенко действительно имеет психическую зависимость от власти, реально болеет властью, власть и кошелек должны остаться у него. Он не остановится ни перед чем, лишь бы сохранить власть. Именно совокупность объективного и субъективного факторов привела к тому, что до конца 2020 года не стоял вопрос о дальнейшей имплементации союзного договора в национальное законодательство.





О потере независимости вопрос не будет стоять до тех пор, пока речь будет идти о международной организации «союзное государство». Как только речь зайдет о наднациональных органах, референдумах и изменениях конституций – независимость Беларуси окажется под угрозой.





За время политического кризиса Россия добилась от Лукашенко трех уступок, которые имеют крайне негативные последствия.





Первое: усиление российского военного присутствия в Беларуси, а также интенсификация военно-технического сотрудничества.





Второе: переориентация грузопотока из портов стран Балтии в российские порты; процесс со скрипом, но все-таки идет.





Третье: Лукашенко передал право ведения внешнеполитической деятельности с коллективным Западом Кремлю. И произошло это тогда, когда Лукашенко отказался отвечать на звонок Меркель.







