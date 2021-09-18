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В планах Тихановской - визит в Ватикан

Светлана Тихановская встретилась в Париже с Апостольским нунцием во Франции, архиепископом Челестино Мильоре.

Челестино Мильоре и Светлана Тизановская. Фото: Twitter

 Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что для беларусов католическая церковь имеет большое значение и она также пострадала от репрессий режима.

По информации пресс-службы, с представителем Ватикана команда обсудила возможный визит в его страну.
reform.by
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