В планах Тихановской - визит в Ватикан
Светлана Тихановская встретилась в Париже с Апостольским нунцием во Франции, архиепископом Челестино Мильоре.
Челестино Мильоре и Светлана Тизановская. Фото: Twitter
Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что для беларусов католическая церковь имеет большое значение и она также пострадала от репрессий режима.
По информации пресс-службы, с представителем Ватикана команда обсудила возможный визит в его страну.
08:39 18/09/2021
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