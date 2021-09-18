В планах Тихановской - визит в Ватикан

Челестино Мильоре и Светлана Тизановская. Фото: Twitter





Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что для беларусов католическая церковь имеет большое значение и она также пострадала от репрессий режима.





По информации пресс-службы, с представителем Ватикана команда обсудила возможный визит в его страну.