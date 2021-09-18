"Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их "оккупировали", - заявил Лукашенко на форуме "Символ единства" в пятницу в Минске.





Лукашенко напомнил, что в 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах.





"Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября", - приводит слова президента пресс-служба главы государства.





17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу, со слезами на глазах и цветами, заявил Лукашенко.





"Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать", - отметил он. Его цитирует Интерфакс-Запад



