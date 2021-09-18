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Лукашенко: Польша обиделась на то, что в Беларуси решили отмечать воссоединение страны

Правитель Лукашенко заявил, что поляки обиделись на то, что белорусы решили отмечать День народного единства в честь даты воссоединения с Западной Белоруссией, находившейся до того в составе Польши.

"Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их "оккупировали", - заявил Лукашенко на форуме "Символ единства" в пятницу в Минске.

Лукашенко напомнил, что в 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах.

"Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября", - приводит слова президента пресс-служба главы государства.

17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу, со слезами на глазах и цветами, заявил Лукашенко.

"Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать", - отметил он. Его цитирует Интерфакс-Запад
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