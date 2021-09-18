Это преимущественно граждане Ирака и Сирии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после польско-литовских межправительственных консультаций, пишет "Dziennik. Gazeta prawna".





Моравецкий сообщил, что Польша и Литва согласовывают действия на границе с Беларусью. По его словам, польские пограничники помогают литовской стороне.





Он добавил, что Польша ведёт переговоры о дополнительном усилении защиты на границе — "со строительством защитных ограждений от несанкционированного въезда на нашу территорию". По словам Моравецкого, за небольшой группой нелегальных мигрантов могут войти тысячи и десятки тысяч.





"Я убеждён, что мы должны не только дать этому отпор, но и показать, что мы рассчитываем на долгосрочный кризис на этой границе, отсюда очень серьёзный подход, который мы продемонстрировали, объявив чрезвычайное положение", — добавил он.



