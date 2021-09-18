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Премьер-министр Польши: в Беларуси — 10 тысяч человек с Ближнего Востока для гибридной войны

В Беларуси находятся 10 тысяч человек, перевезённых из стран Ближнего Востока, которых планируется использовать для "гибридной войны" и провокаций.

Премьер-министр Польши: в Беларуси — 10 тысяч человек с Ближнего Востока для гибридной войны
Матэвуш Маравецкі / Reuters
Это преимущественно граждане Ирака и Сирии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после польско-литовских межправительственных консультаций, пишет "Dziennik. Gazeta prawna".

Моравецкий сообщил, что Польша и Литва согласовывают действия на границе с Беларусью. По его словам, польские пограничники помогают литовской стороне.

Он добавил, что Польша ведёт переговоры о дополнительном усилении защиты на границе — "со строительством защитных ограждений от несанкционированного въезда на нашу территорию". По словам Моравецкого, за небольшой группой нелегальных мигрантов могут войти тысячи и десятки тысяч.

"Я убеждён, что мы должны не только дать этому отпор, но и показать, что мы рассчитываем на долгосрочный кризис на этой границе, отсюда очень серьёзный подход, который мы продемонстрировали, объявив чрезвычайное положение", — добавил он.

В последние месяцы с территории Беларуси в Литву, Латвию и Польшу идёт большой поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Политики ЕС расценили это как гибридную войну со стороны официального Минска, пишет euroradio.fm
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