ОДКБ не будет создавать единые органы в сфере военной юстиции
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует создавать наднациональные органы в области военной юстиции.
По итогам заседания совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября в Душанбе главами государств подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ.
"Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции", - сказал в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Речь идет именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ", - сообщил он. Цитирует Интерфакс-Запад
"Сотрудничество по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием таких формирований на территории государств - членов организации, осуществляется через компетентные органы сторон", - сказал он.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. У ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования.
18:17 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение