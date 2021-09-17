По итогам заседания совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября в Душанбе главами государств подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ.





"Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции", - сказал в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.





"Речь идет именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ", - сообщил он. Цитирует Интерфакс-Запад





"Сотрудничество по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием таких формирований на территории государств - членов организации, осуществляется через компетентные органы сторон", - сказал он.





В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. У ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования.