Об этом сообщаетс я на сайте возглавляемой Зеноном Позняком Консервативно-христианской партии БНФ.





В заявлении также говорится, что продолжается уничтожение беларуского гражданского общества, всех беларуских организаций, проявлений беларуской национальной жизни.





"Цяпер мы, беларусы ў Бацькаўшчыне і ва ўсім сьвеце, мусім выратаваць сваю краіну ад зьнішчэньня, - указано в заявлении. - З гэтай мэтай Беларускі Нацыянальны Сакратарыят "Вольная Беларусь" ставіць задачу падрыхтаваць і стварыць Часовы Нацыянальны Урад Рэспублікі Беларусь, які павінен узяць на сябе функцыю надзвычайнай улады ў час ліквідацыі рэжыму Лукашэнкі, у пэрыяд рэформаў і перамен".





На время подготовки Национальный Секретариат "Вольная Беларусь" осуществляет функции и работу Организационного Комитета Временного Национального Правительства Беларуси.





Белорусский Национальный Секретариат "Вольная Беларусь" был создан в августе 2020 года "дзеля абароны, разьвіцьця і прадстаўніцтва Беларускай нацыі, увасабленьнем якой зьяўляецца Рэспубліка Беларусь і беларусы ва ўсім сьвеце".





В его составе семь человек и все они находятся за границей: Александр Адамкович (Вильнюс, Литва), Юрий Беленький (Миннеаполис, США), Виталий Зайко (Нью-Йорк, США), Анатолий Михновец (Варшава, Польша), Зенон Позняк (Нью-Йорк, США), Павел Усов (Варшава, Польша) и Юрий Цеханович (Нюрнберг, Германия).





Координатором группы является Позняк.





Напомним, ранее он призывал приостановить санкции Запада в отношении Беларуси. Позняк считает, что что Москва хочет сменить Лукашенко на "такого же зависимого вассала, но более культурного и цивилизованного".