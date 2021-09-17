+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зенон Позняк создает временное правительство Беларуси

Национальный Секретариат "Вольная Беларусь" заявляет, что происходящие в стране события "угрожают ее национальному существованию" и поэтому ставит задачу подготовить и создать Временное Национальное правительство Республики Беларусь

Зенон Позняк создает временное правительство Беларуси
Об этом сообщается на сайте возглавляемой Зеноном Позняком Консервативно-христианской партии БНФ.

В заявлении также говорится, что продолжается уничтожение беларуского гражданского общества, всех беларуских организаций, проявлений беларуской национальной жизни.

"Цяпер мы, беларусы ў Бацькаўшчыне і ва ўсім сьвеце, мусім выратаваць сваю краіну ад зьнішчэньня, - указано в заявлении. - З гэтай мэтай Беларускі Нацыянальны Сакратарыят "Вольная Беларусь" ставіць задачу падрыхтаваць і стварыць Часовы Нацыянальны Урад Рэспублікі Беларусь, які павінен узяць на сябе функцыю надзвычайнай улады ў час ліквідацыі рэжыму Лукашэнкі, у пэрыяд рэформаў і перамен".

На время подготовки Национальный Секретариат "Вольная Беларусь" осуществляет функции и работу Организационного Комитета Временного Национального Правительства Беларуси.

Белорусский Национальный Секретариат "Вольная Беларусь" был создан в августе 2020 года "дзеля абароны, разьвіцьця і прадстаўніцтва Беларускай нацыі, увасабленьнем якой зьяўляецца Рэспубліка Беларусь і беларусы ва ўсім сьвеце". 

В его составе семь человек и все они находятся за границей: Александр Адамкович (Вильнюс, Литва), Юрий Беленький (Миннеаполис, США), Виталий Зайко (Нью-Йорк, США), Анатолий Михновец (Варшава, Польша), Зенон Позняк (Нью-Йорк, США), Павел Усов (Варшава, Польша) и Юрий Цеханович (Нюрнберг, Германия). 

Координатором группы является Позняк.

Напомним, ранее он призывал приостановить санкции Запада в отношении Беларуси. Позняк считает, что что Москва хочет сменить Лукашенко на "такого же зависимого вассала, но более культурного и цивилизованного".
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]