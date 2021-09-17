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Игорь Борисов: Какой "День народного единства", такая и амнистия

Помилование Александром Лукашенко 13 политзаключенных, приуроченное к "Дню народного единства" - это такое своеобразное предложение Западу начать диалог или это насмешка?


По мнению председателя Белорусской социал-демократической партии( Грамада), политолога Игоря Борисова, возможно, и то и другое вместе: 

– С одной стороны, власти демонстрируют, что какой “День народного единства”, такая и амнистия. А с другой стороны, это можно расценить как маленький неуверенный шаг на демонстрацию того, что власть готова освобождать политзаключенных в обмен на, полагаю, снятие санкций. Думаю, что Запад уже понял ту вещь, на которой настаивал многие политики и аналитики: работать с Лукашенко нужно по сценарию – он делает шаг, после этого делает шаг противоположная сторона. Потому что в противном случае не будет никаких результатов. И я считаю, что эти 13 освобожденных политзаключенных - своего рода хилая демонстрация того, что он готов начать обсуждать нормализацию отношений.

Игорь Борисов полагает, что "рано или поздно Запад должен прийти к выводу, что не только терроризм, но и авторитаризм – это международная проблема. И понимая это, нужно соответствующим образом выстраивать отношения с соответствующей категорией государств".  Об этом он заявил в интервью Радио Рацыя. 
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