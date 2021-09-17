«Я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. Нам надо будет выстраивать новые честные и прозрачные договоренности с Россией», — заявила она, приветствуя участников конференции «Беларуско-российский экспертный диалог».





Политик также предупредила, что любые договоренности, заключенные с Александром Лукашенко могут быть поставлены под сомнение.





«Режим продолжает подписывать дорожные карты, а беларусы продолжают отстаивать свой суверенитет. Поэтому я хочу напомнить, что новая власть может не признать договоренности Лукашенко после 5 ноября 2020 года», — цитирует Тихановскую reform.by





Светлана Тихановская рассказала, какими будут экономические отношения новой Беларуси и России и назвала основные принципы, на которых они будут строиться.





«Первый принцип — верховенство права. Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых беларусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным после переговоров с премьер-министром Беларуси», — отметила она, намекая на арест в 2012 году гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгентнера.





Второй принцип, по ее словам, — прозрачность договоренностей. Тихановская добавила, что Беларусь будет партнёром, который выполняет свои обязательства и не занимается обогащением за чужой счет. В новой Беларуси будет приветствоваться конкуренция, не будет специальных условий для приближенных бизнесменов. Она отметила, что стране потребуются инвестиции, в том числе и российские.