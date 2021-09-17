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Цитата дня. Генпрокурор Швед - о "карте поляка"

Глава ведомства убежден, что это «элемент подрывной работы и антигосударственной деятельности», которая «проводилась и проводится до сих пор».


Пропагандист Игорь Тур опубликовал фрагмент интервью с генпрокурором Андреем Шведом, в котором тот высказывается о «карте поляка»:

— Все это элементы гибридной войны, это все элементы антигосударственной деятельности. Даже те «пляски на костях», которые устраивались там представителями различных так называемых образовательных центров, — это не что иное, как реабилитация нацистских преступников, польских преступников, и не что иное, как элементы разложения изнутри нашего общества, особенно молодежи, формирование из них неких передовых отрядов. По сути — реализация замыслов польских властей здесь, на территории Республики Беларусь.
Источник: gazetaby.com
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