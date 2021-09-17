



Пропагандист Игорь Тур опубликовал фрагмент интервью с генпрокурором Андреем Шведом, в котором тот высказывается о «карте поляка»:





— Все это элементы гибридной войны, это все элементы антигосударственной деятельности. Даже те «пляски на костях», которые устраивались там представителями различных так называемых образовательных центров, — это не что иное, как реабилитация нацистских преступников, польских преступников, и не что иное, как элементы разложения изнутри нашего общества, особенно молодежи, формирование из них неких передовых отрядов. По сути — реализация замыслов польских властей здесь, на территории Республики Беларусь.