первые Беларусь празднует День народного единства. Но сколько ни говори «сахар», во рту слаще не становится.





Если, назначая праздник на 17 сентября, имели в виду объединение Западной и Восточной Беларуси в 1939 году, то это радостная для государства, но по-человечески сложная для многих белорусов и белорусских поляков дата.





В моей семье, например, существует легенда, что прадед из Западной Беларуси очень хотел этого объединения и агитировал всю округу. Для конспирации он садил на воз местную чокнутую старуху и ехал к Ракову, к границе, за большевистскими листовками. Прадед хотел в Советы, потому что они обещали землю. Но обманули. Не дали.





И, конечно, мы можем поговорить про большой обман, но вряд ли это задумывалось, когда в нынешнем году учредили новый государственный праздник День народного единства.





Очевидно, что после президентских выборов под посылом «народное единство» имелся в виду период нынешний. Вот только новый праздник оказался от реальности еще дальше, чем обещания большевиков.





Ведь главный шаг к примирению и уходу от конфронтации так и не сделан. Я имею в виду политическую амнистию и прекращение репрессий. Оказывается, этому воспротивились силовики.





Как объяснил Юрий Воскресенский, они опасаются новой волны протестов, если те, кто уже сидит, не покаются и не признают свою вину. Поэтому никакой амнистии и не случилось.





Хотя весь цивилизованный мир нас к этому призывает, призывают лидеры религиозных конфессий, но – нет. Силовики опасаются… Будто государства создаются для них и под них…





Алгоритм думания людей в погонах – известный. В свое время они хотели закрыть ночные клубы и разрешить торговлю спиртным только с 9.00 до 22.00. Дай волю – так они ввели бы график, по которому людям позволено выходить из дома.





Ведь если заставить всех жить по командам «Направо!», «Налево!», «Кругом!», «Сесть!», «Встать!», то жизнь силовых ведомств становится намного проще. Только вот общества так выстраивать не получается. Сколько ни было в истории попыток – все заканчивались крахом. Потому что не желают мирные люди «Кругом!».





Не желают жить по команде.





Не хотят быть одинаковыми, усредненными, похожими…





Мы разные. Внешне, в привычках, в пристрастиях, в вероисповедании, в политических взглядах. И единение – это не подравнять всех дубинками под единый стандарт, а научиться сосуществовать в этой разности ради общей цели – своего государства.





Если десятки тысяч человек вынуждены бежать из страны – это разъединение. Если десятки тысяч прошли через тюрьмы или в них находятся – это чистки. Если в стране страшно высказать свое несогласие, свою позицию – это нечто, прямо противоположное примирению и единству.





Так, скажите, что мы празднуем?





Вот недавно по всем СМИ прошла информация, что судья Фрунзенского района Минска по фамилии Бугук наказала минчанку Викторию Лёвину штрафом в 920 долларов в эквиваленте за бело-красно-белый цвет волос. За бело-красно-белую одежду наказывали, за носки, за трусы на балконе… Но чтобы за цвет волос?!





Это немыслимо для любой страны мира!!! Ну просто дикость!





Но ведь не останавливаются. И белорусский агитпроп уже открыто клеймит «нациками» и «фашистами» тех, кто за БЧБ. Причем идеологи уверены, что делают доброе дело, поступают по-государственному.





Но, господа-товарищи! А если по вашему примеру кому-нибудь придет в голову клеймить василек – неофициальный символ Беларуси и официальный символ нашего нового государственного праздника, Дня народного единства? Ведь именно василек являлся символом 22-й добровольческой кавалерийской дивизии СС «Мария Терезия»…





Вот только цветок ни в чем не виноват… Точно так же, как ни в чем не виноват бело-красно-белый флаг. Поэтому не надо по надуманному поводу делить белорусов на своих и врагов. Это точно не путь к единству.





Кстати, вы знаете, что по-научному василек называется centaurea – от слова «кентавр». Согласно древнегреческому мифу, цветок получил такое название после того, как с его помощью кентавр Хирон исцелился от яда змееподобного многоголового чудовища – Лернейской гидры – символа зависти, войн и раздора.





Вот бы и нам исцелиться, как в тех мифах!





Сегодня мы празднуем День народного единства, и именно василек – символ праздника. Но никакого единства нет. И в провластном лагере, и в оппозиционном одни разговоры: «Когда же прекратится эта охота на ведьм? Когда и кто исцелит нас от яда вражды?»





Увы, пока ни одного шага к этому не сделано.