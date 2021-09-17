"Да, широким жестом это не назовешь. Накануне придуманного властями Дня народного единства Александр Лукашенко своим указом помиловал 13 «пострадавших от электоральной кампании 2020 года», как выражается Юрий Воскресенский, составивший списки на помилование, - пишет Класковский.





- При этом в списке политзаключенных по версии правозащитников лишенной госрегистрации «Весны» на 16 сентября числилось 664 человека, а фактически за политику посадили гораздо больше.





Вообще-то ставший на путь сотрудничества с властями Воскресенский подготовил два списка по сотне человек каждый, но наверху их тщательно просеяли.





Кто эти 13 помилованных, власти не сообщили. Правозащитники узнали их фамилии. Это не слишком известные люди, получившие по приговорам судов не самые длительные сроки (большинство и вовсе — так называемые «химики»).





Как видим, власти сверхтщательно дозируют свой, с позволения сказать, гуманизм. Некоторым из этой чертовой дюжины лишение свободы заменили «химией» — чтобы не слишком радовались.





Повезло попасть в указ лишь тем, кто прошел через несколько фильтров, посыпал голову пеплом (неважно, искренне или нет) и в глазах высокого начальства не представляет собой большой опасности.





При этом раскаяние — самый важный критерий. Власти шлют сигналы другим политическим заключенным: бросьте свою гордыню, разоружитесь перед партией, как говаривали в сталинские времена.





Но в основном публика эта оказалась упертой, идейной. Из 630 политических узников, которым были разосланы письма от Воскресенского, согласились писать бумагу о помиловании лишь около двухсот.





В общем, мечта унизить, поставить на колени, заставить просить о пощаде всех врагов не прокатывает.





В целом аналитики склоняются к выводу, что помилование чертовой дюжины политических — это не только скупой пиар-жест перед Днем народного единства (искусственным праздником, назначенным на спорную историческую дату), но и о-очень осторожный сигнал Западу.





Мол, если что, можем повторить. Повторить ту схему, которая уже использовалась после выборов 2006 и 2010 годов. Обозреватели называют это торгом политическими заключенными.





Однако теперь повторить этот цикл замирения с Западом после традиционной ссоры по итогам электоральной кампании весьма проблематично. Причем как для Лукашенко, так и для Евросоюза, США.





С одной стороны, по крайней мере часть западных политиков хочет показать, что они тоже умеют закусывать удила.





С другой же стороны, у Лукашенко при всем его самовластии — тоже ограниченное пространство для маневра.





Во-первых, он опасается перегнуть палку с «гуманизмом» по той причине, что вертикаль посчитает: вождь дал слабину. Особенно опасно уронить себя в глазах силовиков. В головы под фуражками могут закрасться нежелательные мысли типа: если сегодня батька слегка прогнулся перед Западом, то завтра и вовсе может нас сдать. А ведь сейчас режим держится в основном на рвении силового блока.





И еще — на страхе. Так что, во-вторых, вождь режима опасается даже ослабить репрессии, а не то что широко распахнуть ворота тюрем перед политзеками (тот же Воскресенский признался, что идею амнистии власти отмели).





Все дело в том, что наверху, сколько бы ни твердили о победе, чувствуют: протестная часть общества не покорилась, а лишь затаилась, закусила губу и ждет своего часа. И массовое освобождение политзаключенных может стать для тех, кто все равно мечтает о смене режима, мощным вдохновляющим фактором.





Так что говорить о начале торга политзаключенными рано. Сигнал режима слишком слаб. Западу тоже как никогда трудно пойти на переговоры с Минском без потери лица.





Дальнейшее поведение белорусского руководства в этом контексте будет зависеть от ряда динамичных факторов.





В частности, от того, насколько быстро станет плохеть экономике, насколько жестко будет прессинговать Кремль требованиями выполнять союзные программы и прочим «углублением интеграции». Наконец — от того, насколько сильно будут давить на систему власти настроения социума".