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Политзаключённый Александр Федута "готовится зимовать в замке"

С политзаключённым Александром Федутой вновь начали проводиться следственные действия.


Об этом он пишет в письмах на свободу. Ранее была информация, что следственные действия не проводились не менее трёх месяцев.

Политолог и литературовед находится за решёткой с апреля 2021 года. Он обвиняется в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путем".

Как пишет в Facebook жена Федуты Марина Шибко, он "готовится зимовать в замке". С новыми сокамерниками обсуждает не только книги и беларукое кино, но и театр (передает привет купаловцам). Пушкинист читает им лекции — одна из них была про Муравьева-вешателя. А ещё они вместе поют песни Владимира Высоцкого.

Александр Федута знает о смерти поэта Алеся Рязанова и называет её "большим горем, которое постигло беларускую литературу".

Александра Федуту задержали в Москве вместе с адвокатом белруского происхождения из США Юрием Зенковичем. В Беларуси по тому же делу были задержаны лидер Партии БНФ Григорий Костусев и бывшая сотрудница минской компании Зенковича Ольга Голубович. 

Лукашенко заявил о "раскрытии государственного переворота" и готовящемся покушении на него и его детей. Из фильмов, показанных на государственном телевидении, следует, что за "заговорщиками" длительное время следили спецслужбы.
Источник: euroradio.fm
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