судья — Юрий Машкетов), сообщает Уголовное дело рассматривал суд Московского района Минска (), сообщает euroradio.fm





Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: "Клевета на президента ", "Оскорбление президента", "Оскорбление представителя власти" и "Клевета" в отношении Александра Лукашенко, министра обороны Виктора Хренина, уже бывших руководителей силовых структур Валерия Вакульчика, Юрия Караева и его заместителя Геннадия Казакевича.





Обвинение нашло все это на YouTube-канале Линника





Руслан Линник не признал вину, он отказался от дачи показаний. В последнем слове блогер рассказал о давлении, психологическом и физическом воздействии со стороны силовиков.





Линник находится за решеткой с февраля, в марте он был признан политзаключенным.