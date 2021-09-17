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Блогера Руслана Линник осудили на 4 года колонии за "оскорбление" Лукашенко и силовиков

17 сентября, в "день народного единства", блогер Руслан Линник осужден на 4 года колонии

Блогера Руслана Линник осудили на 4 года колонии за "оскорбление" Лукашенко и силовиков
Уголовное дело рассматривал суд Московского района Минска (судья — Юрий Машкетов), сообщает euroradio.fm

Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: "Клевета на президента ", "Оскорбление президента", "Оскорбление представителя власти" и "Клевета" в отношении Александра Лукашенко, министра обороны Виктора Хренина, уже бывших руководителей силовых структур Валерия Вакульчика, Юрия Караева и его заместителя Геннадия Казакевича.

Обвинение нашло все это на YouTube-канале Линника 

Руслан Линник не признал вину, он отказался от дачи показаний. В последнем слове блогер рассказал о давлении, психологическом и физическом воздействии со стороны силовиков.

Линник находится за решеткой с февраля, в марте он был признан политзаключенным.
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