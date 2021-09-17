Игорь Тышкевич. "В Душанбе начинаются сразу два международных форума. Встреча лидеров стран ОДКБ и форум ШОС. Тема – Афганистан. На обоих мероприятиях, по идее должны присутствовать первые лица государств-участников. Весьма странное совмещение масштабных встреч по времени и месту. Но, с другой стороны, логичный ход процессов, — пишет





- ОДКБ – бывший СССР, где главенствующую роль играет Москва. ШОС – проект, который находится, скорее, под крылом Пекина. Именно последняя структура, вероятнее всего, будет ключевой в формировании региональной повестки по Афганистану.





Хотя бы потому что членами ШОС является КНР, Пакистан, наблюдателями Иран и Афганистан, внешними партнёрами Турция и Азербайджан. То есть все ключевые участники афганского пасьянса. Россия тоже в ШОС.





И Путину очень хотелось бы оставить за ОДКБ ключевую роль в обсуждении кризиса. Но даже Туркменистан и Узбекистан думают несколько иначе, активизировав консультации по безопасности (в т.ч. по афганскому направлению) с Китаем.





То есть Кремль УЖЕ не единственная сила в регионе.





И результаты встреч по линии ОДКБ и ШОС, вероятнее всего зафиксируют это. Повторяется «карабахский кейс», только уже без военных действий.





Вторая сила, которая де-факто присутствовала в регионе, становится таковой де-юре, включаясь в многостороннюю договорную базу в области стабильности и безопасности. В Средней Азии таковой является Китай.





Поэтому результатом консультаций будет несколько решений, которые оформятся в программы на протяжении ближайших 6-8 месяцев. В области экономики, политического взаимодействия с Талибаном, входа в инфраструктурные проекты в Афганистан править бал будет ШОС.





Проще говоря, говорить о деньгах с талибами можно будет через сотрудничество с Китаем либо по согласованию с ним.





В области безопасности (региональной и защита границ с Афганистаном) будет зафиксирована важность роли ОДКБ, При этом вопросы развития армий государств региона будут всё больше и больше завязываться на Китай.





Проще говоря, за РФ оставляют статус «гаранта безопасности», но в формате «пока руки не дошли» — перспективные направления военного сотрудничества, как минимум Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана будут всё больше уходить с сферу китайского влияния.





А вот вопрос миграции, управления миграционными потоками будет, вероятнее всего, отдан на откуп России. Миграционные потоки из Афганистана не являются проблемой ни для Пекина, ни для Исламабада ни для Тегерана.





Соответственно, заниматься вопросом будут те, кто чувствует угрозу. Из участников встреч в Душанбе это государства Средней Азии + РФ – то есть ОДКБ в его чистом виде.





Одним словом, уже в 2022 году будет оформлен новый баланс сил в регионе. РФ вынуждена будет потесниться уже не де-факто, а де-юре. Возможно, такая перспектива – одна из причин внезапной «самоизоляции» Путина.





Не за чем ехать на международную встречу, результатом которой, в лучшем для тебя случае, будет сохранение status quo в вопросах внешнего влияния. Не за чем. Тем более перед самыми выборами в Госдуму.





ЗЫ: кстати, на саммите ШОС должны объявить о начале процедуры предоставления Ирану полноценного членства в организации"