







"Комиссия по помилованию при президенте Беларуси рассматривает каждого очень тщательно, они физически не успевают по такому количеству получить материалы - это и характеристики из колоний, с места работы или учебы, и ходатайства, заключения МВД. Чтобы решение было без огрехов - к нему тщательно готовятся. По каждой из кандидатур были серьезные дебаты, ни по одной кандидатуре не было однозначного "да" или "нет", - пояснил Воскресенский.





Он отметил, что на первом заседании Комиссии по помилованию при президенте Беларуси из 100 человек рассматривали 20 кандидатур: 7 отказано в помиловании, 13 человек помилованы.





"Конечно Комиссия будет заседать дальше и "лопатить" первую сотню и вторую сотню", - сказал политик.





Накануне стали известны имена всех 13 человек, которых помиловал президент Александр Лукашенко. Это Виктор Калиновский, Валерий Лоза, Игорь Быковский, Евгений Пашалюк, Евгений Корольчук, Сергей Рудинский, Вадим Сычек, Максим Шавлинский, Юлия Кошеверова, Александр Бобров, Алексей Коршун, Евгений Рапин и Евгений Говор.





Обвинения, наказание по которым они отбывали в колониях открытого и закрытого типа, связаны с надписями на остановках, оскорблением представителей власти и судей, оскорблением национальных символов, хулиганством.