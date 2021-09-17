Хельсинкская комиссия США проведет слушания о репрессиях в Беларуси
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) проведет слушания «В поиска справедливости и свободы в Беларуси».
Они назначены на 21 сентября и будут посвящены ситуации в нашей стране, в том числе преследованиям по политическим мотивам.
В анонсе, размещенном комиссией, отмечается, что беларусские власти усиливают репрессии против сторонников демократии и свободы слова.
Среди тем слушаний заявлены:
текущая ситуация в Беларуси,
состояние СМИ,
положение политзаключенных,
международно-правовые последствия действий властей,
ответные меры и варианты политики США.
На слушаниях выступят представители iSANS, команды Виктора Бабарико, офиса Светланы Тихановской, американских вузов.
Источник: reform.by
10:08 17/09/2021
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