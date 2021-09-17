Они назначены на 21 сентября и будут посвящены ситуации в нашей стране, в том числе преследованиям по политическим мотивам.





В анонсе, размещенном комиссией, отмечается, что беларусские власти усиливают репрессии против сторонников демократии и свободы слова.





Среди тем слушаний заявлены:





текущая ситуация в Беларуси,

состояние СМИ,

положение политзаключенных,

международно-правовые последствия действий властей,

ответные меры и варианты политики США.





На слушаниях выступят представители iSANS, команды Виктора Бабарико, офиса Светланы Тихановской, американских вузов.