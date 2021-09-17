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По-богатому: Рахмон организовал «Вечер дружбы» в честь своих гостей

Вечером, 16 сентября в резиденции правительства Таджикистана президент Таджикистан Эмомали Рахмон в честь глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, а также почетных гостей этих мероприятий, организовал неофициальный банкет и вечер дружбы, передает НИАТ «Ховар».

По-богатому: Рахмон организовал «Вечер дружбы» в честь своих гостей
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Рахмон вместе с высокопоставленными гостями Таджикистана — Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Пакистана Имран Ханом, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и другими гостями отправились на вечернюю прогулку в резиденции правительства Таджикистана.

Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в привлекательном уголке резиденции правительства, на отдельных дорожках каждый вид сельскохозяйственной продукции был выставлен в особом стиле, различно украшен.

Были выставлены десятки видов свежих фруктов Таджикистана, различных видов бахчевых, фруктов с неповторимым вкусом и качеством, таких как виноград, косточковые фрукты, высококачественные сухофрукты, орехи и миндаль, изюм, фисташки и цитрусовые, высокопоставленные гости проявили интерес к каждой выставленной продукции, различным видам национальной кухни, а также попробовали их на вкус.

Гости выразили своё очарование красивой природой Таджикистана, национальной таджикской кухней и гостеприимством, сообщает пресс-служба главы государства.

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