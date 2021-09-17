Рахмон вместе с высокопоставленными гостями Таджикистана — Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Пакистана Имран Ханом, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и другими гостями отправились на вечернюю прогулку в резиденции правительства Таджикистана.





Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в привлекательном уголке резиденции правительства, на отдельных дорожках каждый вид сельскохозяйственной продукции был выставлен в особом стиле, различно украшен.





Были выставлены десятки видов свежих фруктов Таджикистана, различных видов бахчевых, фруктов с неповторимым вкусом и качеством, таких как виноград, косточковые фрукты, высококачественные сухофрукты, орехи и миндаль, изюм, фисташки и цитрусовые, высокопоставленные гости проявили интерес к каждой выставленной продукции, различным видам национальной кухни, а также попробовали их на вкус.





Гости выразили своё очарование красивой природой Таджикистана, национальной таджикской кухней и гостеприимством, сообщает пресс-служба главы государства.





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