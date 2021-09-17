



Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым было предложено разработать механизм действий в случае нападения одной страны — участницы организации на другую. Однако это весьма много говорит о ситуации в организации, призванной обеспечить безопасность другу друга и где в то же самое время допускают возможность нападения одного члена на другого.





Жапаров в первую очередь имел в виду обострение обстановки в Средней Азии, с учетом чего «озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства — члена ОДКБ».





Более того, он практически открытым текстом допустил возможность начала военных действий между двумя членами ОДКБ: Таджикистаном и Кыргызстаном, причем, в таком контексте вспомнил уже имеющийся прецедент, когда во время прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе ОДКБ не вмешивалась в него.





Президент Кыргызстана также сформулировал основную проблему, которая, по его мнению, заключается в том, что члены объединения обязуются помогать друг другу в отражении внешней агрессии против каждого из членов, однако формального механизма принятия решений на этот счет на данный момент попросту нет.





Действительно, у ОДКБ формально есть так называемые коллективные силы оперативного реагирования (17 000—22 000 человек) и коллективные силы быстрого развёртывания (5000 ч� �овек), однако должным образом, то есть для разрешения конфликтов, они не используются.





У заявления Жапарова, похоже, есть и «второе дно», поскольку он совсем не даром вспомнил о ситуации в Афганистане, отметив, что «его страна готова сотрудничать с остальными членами ОДКБ для противодействия возможным угрозам на этом направлении». То есть, Кыргызстан, и, думается, не только он, рассчитывает, что в случае обострения на границе, её «грудью» закроют российские военнослужащие, а также представители других стран-членов организации, понятно, включая Беларусь.





Насколько такие прогнозы и расчеты оправдаются, покажет только время, но за всем этим важно не потерять главное: любая организация по безопасности создается по принципу – каждая из стран-участниц должна в случае военного нападения на любую из них, всеми возможными силами обеспечить совместную оборону. Первыми такого принципа придерживались еще в Фокидском союзе во времена Древней Греции, и он считается базовым на протяжении веков. А здесь, получается, мало того, что военной поддержки, как Армении, действительно не было, хотя она об этом и просила, так еще и допускается возможность войны внутри союза.





Здесь сам собой возникает крайне неудобный вопрос: а что, если Россия, если открыто и не нападет на Беларусь, а захочет ввести и впоследствии не вывести свои войска с нашей территории? ОДКБ в данном случае не просто никак не поможет, а скорее, вообще никак не отреагирует. А зачем нам в таком случае членство в этой организации вообще нужно?





Нет, конечно, все не далеко так печально, но судя по всему, с учетом нынешних реалий, которые заключаются в продолжении процессов распада «советской империи», и, как следствие конфликтов, в том числе вооруженных, с участием вновь образовавшихся стран, вопрос, поднятый Жапаровым, действительно весьма актуален и его решение, а также формализация давно даже не назрела, а перезрела. До этого момента ОДКБ будет малополезной структурой, напоминающей скорее не военно-политический блок с общими целями и задачами, а скорее «клубом по интересам», причем практически у каждого члена они свои.





А ведь Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте аж 15 мая 1992 года, то есть почти 30 лет назад и в целом печально, что с тех пор ничего особенно не изменилось, а вопросы о возможности нападения его членов друг на друга до сих пор выносятся на повестку дня.