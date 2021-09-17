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Владимир Некляев: "Нельзя терять позитив, который мы приобрели в августе"

— У белорусов нет понимания важности исторического момента. Как только не была достигнута политическая цель — смена власти, так начались меркантильные разборки, кто там что имеет, — возмущается в эфире Еврорадио поэт, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.



Некляев говорит, что такая ситуация была и в 2010 году в Беларуси и стала одной из причин его выхода из оппозиции.

— Вот эта опасная тенденция — как её переломить? С кем ни разговариваю, не могу добиться толку. Но мы все — живые люди. Мы все слабы, как сказано в Библии. Не так много таких богатырей, как Статкевич, Северинец. Они стоят несокрушимо и готовы пожертвовать собой. Их всегда было немного. Но они есть, и есть ещё та народная сила белорусская, которая уже никуда не денется.

Эта сила победит, у меня нет никакого сомнения. Ни в коем случае нельзя терять позитив, который мы приобрели в августе, — говорит Некляев.

Поэт считает, что в Беларуси произошла самая красивая революция: "И это никому не отменить, мы должны сохранять это в творчестве и в том, что мы делаем, как мы живём".
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