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Фотофакт: Коля Лукашенко на приеме у Рахмона

Коля Лукашенко сопровождает отца в рабочей поездке в Душанбе, соответствующие кадры распространил в четверг Тelegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Беларуси.


Александр Лукашенко отправился в столицу Таджикистана в среду 15 сентября. Днем позже он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а затем провел двусторонние встречи – с пакистанским премьером Имраном Ханом и президентом Ирака Эбрахимом Раиси.

Вечером в четверг 16 сентября в Доме правительства состоялся торжественный прием, организованный таджикским президентом Эмомали Рахмоном.

Примечательно, что за столом младший сын белорусского лидера и сам Лукашенко сидели на почетных местах – ближе всех к Рахмону. Причем, Коля - даже ближе, чем папа.

Напомним, сейчас в школах Беларуси продолжается первая четверть, а Николай Лукашенко, которому 31 августа исполнилось 17 лет, пошел в этом году в 11-й класс.
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