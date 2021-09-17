



Александр Лукашенко отправился в столицу Таджикистана в среду 15 сентября. Днем позже он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а затем провел двусторонние встречи – с пакистанским премьером Имраном Ханом и президентом Ирака Эбрахимом Раиси.





Вечером в четверг 16 сентября в Доме правительства состоялся торжественный прием, организованный таджикским президентом Эмомали Рахмоном.





Примечательно, что за столом младший сын белорусского лидера и сам Лукашенко сидели на почетных местах – ближе всех к Рахмону. Причем, Коля - даже ближе, чем папа.





Напомним, сейчас в школах Беларуси продолжается первая четверть, а Николай Лукашенко, которому 31 августа исполнилось 17 лет, пошел в этом году в 11-й класс.