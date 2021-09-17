Премьер-министр Пакистана охарактеризовал Лукашенко в трех словах
Фраза прозвучала в кулуарах, во время переговоров Александра Григорьевича и премьера Пакистана Хана.
Встреча произошла в Таджикистане, куда Лукашенко прибыл с визитом для участия в саммитах ОДКБ и ШОС.
В кулуарах было снято короткое видео. На кадрах запечатлен совместный проход Лукашенко и Хана по коридорам резиденции, где прошли переговоры.
В какой то момент премьер-министр Пакистана сжимает левую руку, в которой находится медицинская маска, и говорит Лукашенко:
— You are strong man.
Эта фраза переводится с английского, как «вы сильный мужчина». Такая характеристика явно пришлась по душе Александру Лукашенко. Он заулыбался.
Напомним, что по свидетельству издания "КоммерсантЪ", в Душанбе был бенефис Лукашенко. Потому что не было Владимира Путина.
08:11 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение