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Премьер-министр Пакистана охарактеризовал Лукашенко в трех словах

Фраза прозвучала в кулуарах, во время переговоров Александра Григорьевича и премьера Пакистана Хана.


Встреча произошла в Таджикистане, куда Лукашенко прибыл с визитом для участия в саммитах ОДКБ и ШОС.
 
В кулуарах было снято короткое видео. На кадрах запечатлен совместный проход Лукашенко и Хана по коридорам резиденции, где прошли переговоры.
 
В какой то момент премьер-министр Пакистана сжимает левую руку, в которой находится медицинская маска, и говорит Лукашенко:
 
— You are strong man.
 
Эта фраза переводится с английского, как «вы сильный мужчина». Такая характеристика явно пришлась по душе Александру Лукашенко. Он заулыбался.

Напомним, что по свидетельству издания "КоммерсантЪ", в Душанбе был бенефис Лукашенко. Потому что не было Владимира Путина. 
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