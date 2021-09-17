







Согласно заявлению Армении, Азербайджан “десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации”, государство “проводило политику ненависти к армянам”, в результате которой они “подвергались системной дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия”. Как утверждает заявитель, дискриминации армяне этнического или национального происхождения независимо от их гражданства, передает УНН.





В документе говорится, что “эта практика возобновилась” в сентябре 2020 во время вооруженного конфликта в непризнанной Нагорном Карабахе.





Ереван просит суд привлечь Баку к ответственности, “чтобы предотвратить будущем ущерба и возместить ущерб, который уже нанесен”.