Как отметил глава российской дипмиссии Евгений Лукьянов, при организации голосования посольство исходило из того, что на территории Беларуси постоянно пребывает около 100 тыс. россиян.





Так, с 17 по 19 сентября граждане России смогут проголосовать:





в Минске (здание посольства РФ, ул. Нововиленская, д. 1а);





в Бресте (здание Генерального консульства РФ, ул. Пушкинская, д. 10);





в Островце (здание Информационного центра Белорусской АЭС, ул. Восточная, д. 18А).





19 сентября голосование будет организовано:





в Гродно (здание Городского центра культуры, ул. Дзержинского, д. 1);





в Витебске (здание Центра культуры "Витебск", ул. Маяковского, д. 1);





в Гомеле (здание Российского Центра науки и культуры, ул. 50 лет БССР, д. 7);





в Могилеве (здание лицея Белорусско-Российского Университета, ул. Ленинская, д. 61);





в Бобруйске (здание Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дудина-Марцинкевича, ул. Социалистическая, д. 105).





Голосование на всех участках будет проходить с 8.00 до 20.00.





В посольстве также подчеркнули, что в связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции, на участках будут приняты меры социального дистанцирования. В дипмиссии призвали избирателей находиться на участках в защитных масках.





Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентяб я. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.





В федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы вошли представители от 14 партий: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".





Кроме того, выборах в единый день голосования будут избраны главы 9 регионов (еще 3 изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.